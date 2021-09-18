Це відбувається в кожній парі, – Ксенія Мішина розповіла про стосунки з Еллертом
Джерело:24 канал
Услід за Олександром Еллертом Ксенія Мішина розповіла про непростий період у романтичних стосунках пари. Вона зізналась, що у них справді криза, однак Ксенія та Олександр намагаються відновити почуття.
Зіркова пара 1 сезону "Холостячки" – Ксенія Мішина та Олександр Еллерт – довгий час не давала коментарів стосовно того, як розвиваються їхні відносини. Адже після того, як акторка оголосила про розрив, її підловили разом з гумористом.
До слова Ксенія Мішина показала образ, у якому постала на пост-шоу "Холостячки": вишукане фото
Ксенія Мішина про стосунки з Олександром Еллертом
Українська акторка дала зрозуміти, що все-таки роман з автором "Кварталу 95" не припинився. Однак пара працює над труднощами у стосунках.
Зараз у нас складний період. Я вважаю, це нормально, це відбувається в кожній парі. Криза – це шанс на розвиток. Звісно, ми спілкуємося, пробуємо відновити наші стосунки. Що буде далі – я поки що не знаю,
– зізналась Ксенія Мішина.
Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної
Як Еллерт коментував роман з Мішиною
Раніше гуморист давав коментар щодо стосунків з акторкою. Він назвав її "коханою жінкою", а також своєю слабкістю.
"Я скуповую квіти у всіх квіткових магазинах. Вона, сподіваюся, їх не перепродає. Ось у таких ми стосунках", – розповів тоді Олександр.
Стосунки Мішиної та Еллерта
- У фіналі "Холостячки" Ксенія Мішина обрала переможцем Олександра Еллерта. Тоді між парою зав'язалися стосунки, які треба було приховувати близько 3 місяців. Вже після виходу шоу на екрани, пара розповіла, що досі разом.
- Акторка та гуморист разом їздили на відпочинок та святкували дні народження. Та згодом у їхніх відносинах виникла перша криза: тоді в мережі також запідозрили, що закохані розірвали стосунки.
- 16 липня акторка заявила, що раз і назавжди розірвала стосунки з обранцем з "Холостячки". Після цього і вона, і гуморист відпочивали в окупованому Криму.
- Згодом з'явилися чутки, що пара примирилась: Олександр Еллерт неочікувано привітав Ксенію Мішину з річницею стосунків, зірок побачили разом в аеропорту – вони були на відпочинку в Кіпрі, а 28 серпня герої "Холостячки" потрапили у кадр на весіллі акторів Дмитра Сови та Даші Легейди.