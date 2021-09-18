Це відбувається в кожній парі, – Ксенія Мішина розповіла про стосунки з Еллертом

Услід за Олександром Еллертом Ксенія Мішина розповіла про непростий період у романтичних стосунках пари. Вона зізналась, що у них справді криза, однак Ксенія та Олександр намагаються відновити почуття.

Зіркова пара 1 сезону "Холостячки" – Ксенія Мішина та Олександр Еллерт – довгий час не давала коментарів стосовно того, як розвиваються їхні відносини. Адже після того, як акторка оголосила про розрив, її підловили разом з гумористом.

До слова Ксенія Мішина показала образ, у якому постала на пост-шоу "Холостячки": вишукане фото

Ксенія Мішина про стосунки з Олександром Еллертом

Українська акторка дала зрозуміти, що все-таки роман з автором "Кварталу 95" не припинився. Однак пара працює над труднощами у стосунках.

Зараз у нас складний період. Я вважаю, це нормально, це відбувається в кожній парі. Криза – це шанс на розвиток. Звісно, ми спілкуємося, пробуємо відновити наші стосунки. Що буде далі – я поки що не знаю,

– зізналась Ксенія Мішина.



Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної

Як Еллерт коментував роман з Мішиною

Раніше гуморист давав коментар щодо стосунків з акторкою. Він назвав її "коханою жінкою", а також своєю слабкістю.

"Я скуповую квіти у всіх квіткових магазинах. Вона, сподіваюся, їх не перепродає. Ось у таких ми стосунках", – розповів тоді Олександр.

Стосунки Мішиної та Еллерта