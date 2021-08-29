Дмитро Сова і Даша Легейда одружилися

28 серпня у Києві відбулась церемонія весілля відомих українських акторів 38-річного Дмитра Сови та 28-річної Даші Легейди. Одруження було таємним.

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Церемонія пройшла на березі Дніпра, в івент-парку у сосновому лісі. Наречені самостійно спланували своє свято.

Пам'ятаю, ми з Дашею поїхали дивитися локацію, побачили її й відразу уявили, як все розставити. Це гарне молодіжне місце, івент-парк в сосновому лісі, з окремими зонами на території й великим майданчиком під куполом по центру. А ще там недалеко берег річки, де можна поставити арку, обробку з квітами. Так, по дрібницях, продумали собі свято,

– розповів актор.

До арки, де вже стояв Дмитро, батько Даші підвів наречену. Там і відбувся шлюб.



Дмитро Сова і Даша Легейда / Фото з інстаграм-сторіз

Одною з гостей стала відома українська акторка Ксенія Мішина. Вона прибула на церемонію разом з Олександром Еллертом.



Ксенія Мішина та гості свята з нареченою / Фото з інстаграм-сторіз

Образи наречених

Дмитро Сова обрав класичний чорний смокінг, білу сорочку та метелик. Натомість Даша Легейда позувала у двох весільних вбраннях. Першою була ніжна сукня з мереживом та напівпрозорою фатою.

Потім вона одягнула пишну багатошарову сукню з довгою фатою і широким поясом. Цікаво, що акторка поєднала вбрання з яскраво-синіми туфлями з гострим носком. Стилісти зібрали волосся нареченої у пишний пучок, а на обличчі зробили красивий макіяж.



Даша Легейда / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про стосунки Дмитра Сови та Даші Легейди

Актори познайомилися на знімальному майданчику у жовтні 2020 року. Їхні стосунки розвивалися дуже стрімко, тож майже одразу пара почала жити разом. Через 10 місяців вони одружилися.

Освідчення в коханні було простим та домашнім, але водночас оригінальним: "Це сталося на кухні. Здається, ми приїхали після якогось заходу. Я підійшов до Даші й сказав: "Вибач, але я не можу більше терпіти". Вона запитує: мовляв, що таке? Я кажу: "Виходь за мене".



Дмитро Сова і Даша Легейда / Фото з інстаграму Даші Легейди

Дмитро Сова найбільш відомий за роллю у стрічках: "Село на мільйон", "Я з тобою", "В полоні у брехні", "Кейс". Даша Легейда знімалась в "Кріпосній", фільмах та серіалах "Жіночий лікар", "Артистка", "Найгірша подруга", "Пес".