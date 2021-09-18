Звездная пара 1 сезона "Холостячки" – Ксения Мишина и Александр Эллерт – долгое время не давала комментариев относительно того, как развиваются их отношения. Ведь после того, как актриса объявила о разрыве, ее подловили вместе с юмористом.
К слову Ксения Мишина показала образ, в котором предстала на пост-шоу "Холостячки": изысканное фото
Ксения Мишина об отношениях с Александром Эллертом
Украинская актриса дала понять, что все-таки роман с автором "Квартала 95" не прекратился. Однако пара работает над трудностями в отношениях.
Сейчас у нас сложный период. Я считаю, это нормально, это происходит в каждой паре. Кризис – это шанс на развитие. Конечно, мы общаемся, пробуем восстановить наши отношения. Что будет дальше – я пока не знаю,
– призналась Ксения Мишина.
Ксения Мишина и Александр Эллерт / Фото из инстаграма Ксении Мишиной
Как Эллерт комментировал роман с Мишиной
Ранее юморист давал комментарий относительно отношений с актрисой. Он назвал ее "любимой женщиной", а также своей слабостью.
"Я скупаю цветы во всех цветочных магазинах. Она, надеюсь, их не перепродает. Вот в таких мы отношениях", – рассказал тогда Александр.
Отношения Мишиной и Эллерта
- В финале "Холостячки" Ксения Мишина выбрала победителем Александра Эллерта. Тогда между парой завязались отношения, которые надо было скрывать около 3 месяцев. Уже после выхода шоу на экраны, пара рассказала, что до сих пор вместе.
- Актриса и юморист вместе ездили на отдых и праздновали дни рождения. Но впоследствии в их отношениях возник первый кризис: тогда в сети также заподозрили, что влюбленные разорвали отношения.
- 16 июля актриса заявила, что раз и навсегда разорвала отношения с избранником из "Холостячки". После этого и она, и юморист отдыхали в оккупированном Крыму.
- Впоследствии появились слухи, что пара примирилась: Александр Эллерт неожиданно поздравил Ксению Мишину с годовщиной отношений, звезд увидели вместе в аэропорту – они были на отдыхе в Кипре, а 28 августа герои "Холостячки" попали в кадр на свадьбе актеров Дмитрия Совы и Даши Легейды.