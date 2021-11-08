"Танці з зірками 2021" 10 випуск: номер Логая з синами й публічне примирення Войтенка з дружиною

На "Танцях з зірками" залишилось усього п'ять претендентів на перемогу. У 10 випуску вони вперше вразили телеглядачів і суддів двома номерами. Один з них знаменитості станцювали зі своїми рідними. Яким був найзворушливіший ефір проєкту, дізнавайтесь далі.

Вечір сім'ї на "Танцях з зірками" видався найбільш душевним зі всіх десяти випусків. Усе тому, що зіркові учасники вийшли на паркет зі своїми найближчими: актор Артур Логай – з дружиною Євгенією та двома синами, Дмитро Каднай – з батьком, Олександра Заріцька – з бабусею, Костянтин Войтенко – з дружиною Валентиною, Ольга Харлан – з сестрою Тетяною.

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Не меншого затишку додало те, що на балконі пари "приймала" Маша Єфросиніна, яка вже втретє складає компанію Юрію Горбунову та Іванні Онуфрійчук. Їй вдалось пом'якшити драматичний момент виставлення оцінок.

Номер-відкриття з Wellboy

у сімейний вечір за суддівським столом з'явилась донька Катерини Кухар Анастасія. Це чи не перша телевізійна поява крихітки.

Сімейний вечір на "Танцях з зірками" відкрив улюбленець публіки Wellboy з новим хітом "Вишні". Він запалив паркет разом з бабусями та парами, котрі залишились у шоу. Їхня жартівлива постановка зірвала овації глядачів.

"Танці з зірками 2021" 10 випуск: дивіться онлайн – номер відкриття

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Артур Логай з Анною Кареліною, дружиною Євгенією та синами

У 10 випуску "Танців з зірками" актор з серіалу "Моя улюблена Страшко" зізнався, що батьки розлучилися, коли йому було всього три роки. Відтак він не хоче, аби позашлюбний син Герман не був обділений його увагою.

Я хочу, щоб мій син не відчував того, що відчував я. Хочу, щоб у нього були й мама, і тато, які його люблять,

– заявив Артур Логай.

Так, сімейним контемпом він закликав експодружжя налагоджувати стосунки заради дітей. Ця п'ятірка станцювала під пісню "Кохання", яку Pianoбой виконав наживо. У прямому ефірі Артура Логая підтримали не лише дружина й сини Герман і Лев, а й мама, котра вийшла на зв'язок з Польщі. Ані вона, ані її зірковий син не змогли стримати сльози.

"Танці з зірками 2021" 10 випуск: дивіться онлайн – виступ Артура Логая, Анни Кареліної, Євгенії, Германа та Лева

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Костянтин Войтенко й Роксолана Маланчук

Перший танець у 10 випуску зірка серіалу "Коли ми вдома" виконав не з сім'єю, а з Роксоланою Маланчук. Він прийняв виклик від головного конкурента Артура Логая й вразив публіку підтримками. Щоправда, не лише зі своєю партнеркою, а зі "зменшеною копією Роксолани", як висловився Юрій Горбунов.

Під акомпанемент Девіда Аксельрода Костянтин Войтенко станцював віденський вальс. Судді завалили його компліментами за техніку та сміливі підтримки.

"Танці з зірками 2021" 10 випуск: дивіться онлайн – виступ Костянтина Войтенка і Роксолани Маланчук

Олександра Заріцька з бабусею і Юрієм Мєшковим

На паркет "Танців з зірками" солістка гурту KAZKA запросила не маму, а бабусю Анастасію Олексіївну, яку називає "найпрекраснішою людиною". Вона хоч і боялася бути смішною, але погодилась на пропозицію знаменитої онуки.

На головному паркеті країни Олександра Заріцька та Юрій Мєшков влаштували імпровізоване сватання. Їхній романтичний фольк завершився поцілунками й компліментами, які летіли переважно на адресу Анастасії Олексіївни.

"Танці з зірками 2021" 10 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександри Заріцької з бабусею та Юрієм Мєшковим

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар

у попередніх випусках Юрій Мєшков натякав, що закоханий в Олександру Заріцьку . Ба більше, не так давно співачка порвала стосунки з таємничим коханим. Він нібито "не був суперстресостійким до Юри".

Як фехтувальниця, так і хореограф досі хворіють на коронавірус, тому не змогли вийти на паркет. Увесь тиждень вони тренувались вночі, аби не перетинатися з іншими учасниками. Завдяки сучасним технологіям ефектна пара "вийшла" на паркет з ча-ча-ча, хоч насправді танцювала на самоізоляції.

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар долучилися до прямого ефіру по скайпу та зізнались, що всі па давалися їм надзвичайно складно, адже вони відчувають шалену слабкість. Так, судді похвалили пару за те, що проявила характер і жагу до перемоги.

"Танці з зірками 2021" 10 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Харлан і Дмитра Дікусара

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KADNAY з батьком та Аліною Лі

На паркет "Танців з зірками" Дмитро Каднай запросив батька Михайла, з яким у дитинстві тишком-нишком танцював степ на сходовому майданчику. Він став достатньо успішним, аби втілити мрію татка – запалити з ним на великій сцені.

Разом з Аліною Лі чоловіки показали чарльстон, який присвятили боротьбу з ейджизмом. За словами Катерини Кухар, батько KADNAY – "бомба-ракета".

"Танці з зірками 2021" 10 випуск: дивіться онлайн – виступ KADNAY з батьком та Аліною Лі

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Олександра Заріцька та Юрій Мєшков

Солістка гурту KAZKA переконана, що недаремно вийшла з зони ризику в 9 випуску й "вижила" MELOVIN. У 10 прямому ефірі вона прийняла виклик Ольги Харлан і пообіцяла вразити технічною самбою.

У сміливій блискучій мінісукні Олександра Заріцька звабливо крутила стегнами й демонструвала свою сексуальність. Однак, на думку суворих суддів, так і не змогла підкорити складну самбу.

"Танці з зірками 2021" 10 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександри Заріцької та Юрія Мєшкова

Артур Логай та Анна Кареліна

Актор прийняв виклик від конкурента Костянтина Войтенка й пообіцяв станцювати без фірмових підтримок, якими нібито підкуповує суддів і глядачів. Артур Логай та Анна Кареліна показали "лютий" квікстеп.

Фаворити суддів зірвали овації глядачів. Катерина Кухар навіть проговорилась, що зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" станцював краще, ніж Войтенко. На думку Чмерковського, у Логая найкраща партнерка, і вони кожного ефіру підіймають планку.

"Танці з зірками 2021" 10 випуск: дивіться онлайн – виступ Артура Логая та Анни Кареліної

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Ольга Харлан з сестрою Тетяною

Не дивно, що у сімейний вечір на "Танцях з зірками" Ольга Харлан виступала з сестрою Тетяною, яку вважає своїм талісманом. Оскільки фехтувальниця хворіє на коронавірус, вони тренувались дистанційно.

Так, у двоповерховому заміському маєтку дівчата зняли фантастичний фристайл в однакових смугастих піжамах. Влад Яма назвав їхній номер рекламою сімейних цінностей.

"Танці з зірками 2021" 10 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Харлан з сестрою Тетяною

KADNAY та Аліна Лі

Після хвороби Дмитро Каднай повернувся в бій за кубок переможця. Попри слабкість і шалену втому від елементарних рухів він пообіцяв дійти до фіналу.

У 10 випуску співак разом з Аліною Лі відтворив сюжет улюбленого фільму "Парфумер". Їхня пристрасна румба, котру дівчина танцювала з зав'язаними очима, викликала шквал захвату.

"Танці з зірками 2021" 10 випуск: дивіться онлайн – виступ KADNAY та Аліни Лі

Костянтин Войтенко без дружини Валентини

Зірка серіалу "Коли ми вдома" чи не найбільше чекав сімейний вечір на "Танцях з зірками". У такий спосіб він сподівався владнати конфлікт з дружиною Валентиною, про сварку з якою розповів на всю країну. Його брехня лише загострила сімейний конфлікт.

Костянтин Войтенко публічно вибачився за те, що зробив коханій боляче. Він запросив її танцювати модерн у 10 випуску, однак знову вийшов на паркет сам. Несподівано для глядачів, суддів і самого актора, Валентина з'явилась у прямому ефірі після його сповіді.

Я відчула, якщо не приїду – буду шкодувати. У мене дуже багато вдячності за те, що в нас було і є з Костею,

– заявила Валентина.

"Танці з зірками 2021" 10 випуск: дивіться онлайн – виступ Костянтина Войтенка

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Анна Кошмал та Олександр Прохоров

Зірка "Сватів" стала другою претенденткою на участь у наступному сезоні "Танців з зірками". У проєкті її хотіли бачити телеглядачі, які завалювали соцмережі відповідними повідомленнями.

27-річна Анна Кошмал танцювала 10 років, однак, коли її акторська кар'єра пішла вгору, вона закинула хореографію. За дві репетиції дівчині вдалось підготувати гаряче танго у парі з Олександром Прохоровим, якого не дуже тепло приймали на "Танцях з зірками". За словами Ями, акторка зобов'язана бути в шоу.

"Танці з зірками 2021" 10 випуск: дивіться онлайн – виступ Анни Кошмал та Олександра Прохорова

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