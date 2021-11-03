Якщо минулого тижня у відкритому кастингу на наступний сезон "Танців з зірками" взяли участь Михайло Заливако та Анна Богдан, то в 10 випуску на паркет вийде Кошмал з танцівником Олександром Прохоровим. Глядачі давно в коментарях інстаграму писали, що хочуть її бачити учасницею, тому творці шоу вирішили дати їй таку можливість.

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Зазначимо, що, окрім акторської роботи, 27-річна Анна ще є танцівницею. З раннього дитинства вона займається танцями – спочатку була балериною, пізніше зайнялася бальними танцями, потім заглибилася в спортивний жанр. Тому вона має всі шанси завоювати любов глядачів.



Анна Кошмал візьме участь в кастингу "Танців з зірками" / Фото з інстаграму акторки

Тема вечору і зіркова ведуча

Десятий випуск "Танців з зірками" буде присвячений темі сім'ї. У неділю 5 пар учасників виконають по два танці, один із яких станцюють зі своїми рідними. Ймовірно, на паркет вийде танцівниця та дружина Костянтина Войтенка – Валентина, з якою у чоловіка зараз складнощі у шлюбі. Також фанати очікують, що Артур Логай станцює зі своєю дружиною Євгенією.

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Щодо зіркової ведучої балкону, то нею стане Маша Єфросиніна, яка не вперше вестиме ефір у новому сезоні. Фанати написали в коментарях, що хочуть бачити її як головну ведучу шоу разом з Горбуновим, але знайшлись і ті, які не задоволені тим, що вона вкотре прийматиме зірок на балконі.



Маша Єфросиніна стане зірковою ведучою балкону / Фото з інстаграму шоу

Які пари залишились в проєкті "Танці з зірками":