Свіжий ефір "Танців з зірками" присвятили "Вечору кумирів". У щоденнику Олександра Заріцька зізналась, що її натхненням цього року став партнер Юрій Мєшков.

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"У мене є багато людей, які мене надихають, але цього року з'явився новий приклад для натхнення – мій партнер Юра. У мене більше причин любити себе, бо він завжди робить мені компліменти й каже, що я красива", – розповіла солістка KAZKA.

Вона додала, що прагне розкриватися з ефіру в ефір, аби відтягнути момент прощання з Юрієм. Слова танцівника ошелешили не менше.

Вона мені подобається як дівчина. Вона дуже красива, чуттєва, з нею почуваєшся чоловіком. Саша – це мій скарб,

– несподівано заявив Юрій Мєшков.

Олександра Заріцька з партнером Юрієм Мєшковим / Фото з інстаграму співачки

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