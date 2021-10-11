Свіжий ефір "Танців з зірками" присвятили "Вечору кумирів". У щоденнику Олександра Заріцька зізналась, що її натхненням цього року став партнер Юрій Мєшков.
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"У мене є багато людей, які мене надихають, але цього року з'явився новий приклад для натхнення – мій партнер Юра. У мене більше причин любити себе, бо він завжди робить мені компліменти й каже, що я красива", – розповіла солістка KAZKA.
Вона додала, що прагне розкриватися з ефіру в ефір, аби відтягнути момент прощання з Юрієм. Слова танцівника ошелешили не менше.
Вона мені подобається як дівчина. Вона дуже красива, чуттєва, з нею почуваєшся чоловіком. Саша – це мій скарб,
– несподівано заявив Юрій Мєшков.
Олександра Заріцька з партнером Юрієм Мєшковим / Фото з інстаграму співачки
Що відомо про особисте життя Олександри Заріцької
- Два роки тому солістка гурту KAZKA закрутила роман з іноземцем з Латвії, з яким познайомилась на фестивалі Sziget. Однак у квітні 2020 року стосунки закінчилися.
- Довгий час Олександра Заріцька була самотня, а після Atlas Weekend оголосила себе квіром – людиною, яка не належить до однієї сексуальної та гендерної ідентичності.
- У вересні KAZKA вперше розповіла про нові стосунки. Вона відмовилась розсекречувати особистість бойфренда, однак заявила – він не з шоу-бізу.
- Їхній роман зав'язався зовсім нещодавно й, на думку, артистки, не є суперздоровим, адже закохані бачаться дуже рідко.