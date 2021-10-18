Нещодавно дружина Костянтина Войтенка опублікувала відвертий допис, де розповіла про "токсичні" стосунки з чоловіком та конфлікт. Актор вирішив певним чином вибачитися перед коханою.

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Чуттєвий номер Костянтина Войтенка

Вперше на шоу на паркет "Танців з зірками" Костянтин Войтенко вийшов сам, без партнерки Роксоляни Малярчук. Він сольно станцював контемп під пісню Сергія Бабкіна, в якого свого часу також були труднощі в подружжі.

Свій номер актор присвятив дружині Валентині. Водночас він підкреслив, що не даватиме жодного інтерв'ю щодо особистого життя.

Бо це завдає болю і мені, і Валі. Я не хочу, щоб ми з цього робили якесь шоу, я хочу владнати все за кадром,

– підкреслив Костянтин Войтенко.

"Танці з зірками 2021" 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Костянтина Войтенка



Номер актора захопив не тільки глядачів, але й суддів проєкту. Його виступ був оцінений найкраще у 7 випуску.​

Що відомо про конфлікт Войтенка з дружиною