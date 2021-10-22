У 3 сезоні оновлених "Танців з зірками" Олександр Прохоров брав участь з гімнасткою Анною Різатдіновою. Вони дійшли до фіналу, але поступилися перемогою Ксенії Мішиній. Так, продюсери покликали його на заміну як сильного танцівника.

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Якщо до організаторів проєкту в юнака жодних претензій, то до учасників 5 сезону "Танців з зірками" запитань чимало. Усе тому, що частина з них навіть не віталася до Прохорова на репетиціях. Він пояснює це тим, що професійні танцівники бачать у ньому конкурента.

На паркеті я не відчув якогось привітного прийому від учасників шоу. Деякі, побачивши мене в павільйоні, навіть не віталися. Можливо, вони відчувають в мені якусь конкуренцію,

– зізнався Олександр Прохоров.

Він додав, що не претендує на чиєсь місце в цьому сезоні "Танців з зірками". Хореограф хоче повернутися на головний паркет країни, але у новому сезоні та зі своєю партнеркою.

"Це місце іншої людини – Максима Леонова, я просто підтримав їх пару в нелегкій ситуації. Я готовий йти на проєкт як цілісний артист, як цілісний танцівник, але в наступному сезоні "Танці з зірками", – наголосив Олександр Прохоров.

Олександр Прохоров і Євгенія Власова на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму танцівника

Нагадаємо, за три дні до 7 випуску "Танців з зірками" партнер Євгенії Власової Максим Леонов потрапив в аварію в Києві. Він влетів у паркан, що розділяє зустрічні смуги руху. Унаслідок зіткнення танцівник отримав струс мозку й не зміг вийти на паркет. Його замінив Олександр Прохоров.