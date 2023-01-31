Світлана Тарабарова розсекретила стать майбутньої дитини: зворушливе відео з ґендер-паті

Українська артистка Світлана Тарабарова нарешті розсекретила стать своєї третьої дитини. 32-річна співачка у листопаді повідомила про вагітність, а тепер влаштувала ґендер-паті, щоб дізнатися, кого чекає – хлопчика чи дівчинку.

Тарабарова разом із чоловіком Олексієм Бондарем влаштували невеличку гендер-паті з дітьми. Сім’я разом відкрила коробку, завдяки якій дізналася стать своєї третьої дитини.

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З коробки вилетіли кульки рожевого кольору, тож це означає, що у зіркової пари народиться дівчинка.

"Чекаємо на дівчинку", — написала Світлана Тарабарова в інстаграмі. Також співачка зазначила, що у відео грає її пісня "Життя триває", прем’єра якої відбудеться незабаром.



У коментарях всі одразу почали вітати батьків. Зокрема, до привітань також долучилися українські зірки – Тоня Матвієнко, Mamarika та Анатолій Анатоліч. Коментатори щиро вітають Тарабарову з тим, що в неї народиться дівчинка.

Нагадаємо, що ще у листопаді в розмові з Григорієм Решетником Світлана Тарабарова натякнула на стать дитини. Тоді вона сказала: "Хлопчики – до продовження війни, а дівчатка – до перемоги. Ти зрозумів, правда? На нас чекає перемога".

Також Тарабарова відповіла на закиди про те, що вона втретє завагітніла, щоб чоловік міг виїжджати за кордон. "Так кажуть люди, які не знають, як важко виховувати й народжувати дітей. Це не порівняти – виїзд, невиїзд. До чого тут? Тим паче, що ми з перших днів в Україні", – зізналася артистка.

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