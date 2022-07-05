Як повідомила менеджерка гурту "Океан Ельзи" у своєму фейсбуці, дівчинку назвали Соломія, оскільки воно означає "мир".
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Тато і мама Соломії та Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їх рішення та права на приватне життя,
– додала Вікторія Хоменко.
Менеджерка також від себе додала, що вітає дівчинку у дружній "Океанівській" та великій українській родині.
"Маленька україночка Соломія Святославівна Вакарчук. Перемоги нам всім. Після якої – миру вам назавжди, наші діти", – зазначила Вікторія.
Особисте життя Святослава Вакарчука
Нагадаємо, 19 червня 2021 року у музиканта народився син Іван. Нещодавно Святослав опублікував перше фото з сином, оскільки він уникає будь-якої публічності в особистому житті. Щодо коханої Святослава, то нею стала продюсерка Євгенія Яцута. Вперше з округлим животом її побачили у 2022 році на Каннському фестивалі.
Раніше Вакарчук проживав у цивільному шлюбі зі стилісткою Лялею Фонарьовою. Але вони розійшлись після 20 років стосунків. Своїх дітей у них не було, проте Ляля виховувала доньку Діану від інших стосунків. Святослав любив падчерку як свою дитину.