У жовтні дружина Сенцова розсекретила, що скоро народить сина. А вже 4 грудня режисер отримав радісну звістку.

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Дружина Олега Сенцова народила сина

Коли Вероніка повідомила стать майбутньої дитини, перебувала у Вашингтоні. Тепер Олег поділився фото дружини та сина. Режисер повідомив, що хлопчика назвали Дем'яном. Але наразі невідомо, де саме народився хлопчик і коли захисник зможе побачити сина.

У ці важкі для нас усіх часи мало буває світлих подій. Але життя, яке ми боронимо, обов'язково візьме верх. Дякую, кохана, за нашого Дем'яна!

– написав Сенцов під фото.



Вероніка Вельч з сином / Фото з фейсбуку Олега Сенцова

Олег Сенцов має ще трьох дітей: дочок Аліну (2002 рік) та Емму (2021 рік) і сина Владислава (2004 рік), у якого аутизм. Друга дружина режисера Вероніка Вельч має сина від першого шлюбу.

Сенцов одружився з Веронікою Вельч під час війни

Весілля Олега та Вероніки відбулося 5 липня. Оскільки режисер від 24 лютого боронить Україну, то на церемонії був у військовій формі. Його кохана замість весільної сукні обрала вишиванку. На фото закохані щиро усміхалися та насолоджувалися довгоочікуваним моментом.

Вероніка родом з Івано-Франківська. Освіту здобувала в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича – має ступінь доктора філософії з міжнародних відносин. Вона є кандидаткою політичних наук та директоркою з адвокації Ridgley Walsh (США). Крім цього, Вероніка є співзасновницею кампанії "Стеж за грошима" і координаторкою Євромайдану SOS.