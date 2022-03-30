35-річна Яна Заєць, яка дійшла до фіналу "Танців з зірками" з грузином Іраклі Макацарією, народила другого сина. Схоже, малюк з'явився на світ у Києві, який обрали за ціль російські окупанти. На щастя, пологи у танцівниці приймали в палаті, а не в бомбосховищі, як у сотень українських матерів.

Читайте також Одній з дітьми дуже непросто, – дружина Анатоліча про те, чому він чкурнув у Францію разом з нею

Мені довелося народжувати в перервах між вибухами та походами в бомбосховище. При кожному вибуху я молилась, за старшого сина Ванюшу, який ховався в бомбосховищі на іншому кінці міста,

– пригадала Яна Заєць.

Вона зізналась, що тієї страшної ночі 25 лютого її 6-річний син Іван був без мами і без тата, тож її серце краялося за обох малюків. Тоді танцівниця усвідомила, що не має права піддаватися паніці, адже на ній двоє дітей.

"Я зменшила кількість новин, від яких розривається серце, і присвятила себе дітям. Тільки зараз, коли розумію, що вони сплять у безпеці, я знову глибоко вдихнула і готова допомагати всім чим можу", – поділилася Яна Заєць.

Вагітна Яна Заєць з "Танців з зірками": фото

Зауважимо, танцівниця не зізнається, де перебуває з синами – на Заході країни чи за кордоном, але запевняє, що в безпеці.

Повний текст публікації Яни Заєць:

Я стала мамою на другий день війни! Кожна жінка пам'ятає народження своєї дитини, як найщасливіший день. Коли я дізналась, що через 9 місяців вдруге стану мамою, то не могла подумати, через які випробування доведеться пройти, щоб взяти на руки синочка.

Мені довелося народжувати в перервах між вибухами та походами в бомбосховище. При кожному вибуху я молилась, за старшого сина Ванюшу, який ховався в бомбосховищі на іншому кінці міста. Йому лише 6, і в цю страшну ніч він без мами й тата.

Мені здавалось, що всі ці події просто страшний сон, від якого я не можу прокинутись. Але в момент, коли я взяла малюка на руки, я зрозуміла, що зараз не час піддаватись паніці. Мої діти на першому місці. Я зменшила кількість новин, від яких розривається серце, і присвятила себе дітям. Тільки зараз, коли розумію, що вони сплять у безпеці, я знову глибоко вдихнула і готова повернутись до вас та допомагати всім, чим можу!

Я з Вами, я поруч! Всім мирного неба!