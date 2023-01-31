Тарабарова разом із чоловіком Олексієм Бондарем влаштували невеличку гендер-паті з дітьми. Сім’я разом відкрила коробку, завдяки якій дізналася стать своєї третьої дитини.

До теми Вагітну Світлану Тарабарову налякали на першому УЗД: "Руки тряслися"

З коробки вилетіли кульки рожевого кольору, тож це означає, що у зіркової пари народиться дівчинка.

"Чекаємо на дівчинку", — написала Світлана Тарабарова в інстаграмі. Також співачка зазначила, що у відео грає її пісня "Життя триває", прем’єра якої відбудеться незабаром.



У коментарях всі одразу почали вітати батьків. Зокрема, до привітань також долучилися українські зірки – Тоня Матвієнко, Mamarika та Анатолій Анатоліч. Коментатори щиро вітають Тарабарову з тим, що в неї народиться дівчинка.

Нагадаємо, що ще у листопаді в розмові з Григорієм Решетником Світлана Тарабарова натякнула на стать дитини. Тоді вона сказала: "Хлопчики – до продовження війни, а дівчатка – до перемоги. Ти зрозумів, правда? На нас чекає перемога".

Також Тарабарова відповіла на закиди про те, що вона втретє завагітніла, щоб чоловік міг виїжджати за кордон. "Так кажуть люди, які не знають, як важко виховувати й народжувати дітей. Це не порівняти – виїзд, невиїзд. До чого тут? Тим паче, що ми з перших днів в Україні", – зізналася артистка.

Які українські зірки стали батьками під час війни

Учасниця "Танців з зірками" Яна Заєць стала мамою 25 лютого, на другий день війни. Партнерка Іраклі Макацарія народжувала не в палаті, а в бомбосховищі, поки її 6-річний первісток ховався від російських обстрілів в іншому кінці Києва.

На Великдень, у ніч з 23 на 24 квітня, артист Олександр Скічко вдруге став батьком. Його дружина Єлизавета Юрушева народила доньку Анну в одній з країн Європи. Зараз вона з дітьми живе в Мілані, а чоловік час від часу приїжджає до них.

21 червня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук став батьком доньки. Дівчинку назвали Соломією, бо це ім'я означає "мир". Вдруге татом його зробила продюсерка Євгенія Яцута, яка у червні минулого року народила первістка Івана.

2022 року режисер Олег Сенцов встиг не лише одружитися, а й стати батьком. Новоспечена дружина Вероніка Вельч народила йому сина Дем'яна. Пологи відбулися у Вашингтоні.

Повний список зірок, які стали батьками під час війни – дивіться за посиланням.