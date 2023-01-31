Тарабарова разом із чоловіком Олексієм Бондарем влаштували невеличку гендер-паті з дітьми. Сім’я разом відкрила коробку, завдяки якій дізналася стать своєї третьої дитини.
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З коробки вилетіли кульки рожевого кольору, тож це означає, що у зіркової пари народиться дівчинка.
"Чекаємо на дівчинку", — написала Світлана Тарабарова в інстаграмі. Також співачка зазначила, що у відео грає її пісня "Життя триває", прем’єра якої відбудеться незабаром.
У коментарях всі одразу почали вітати батьків. Зокрема, до привітань також долучилися українські зірки – Тоня Матвієнко, Mamarika та Анатолій Анатоліч. Коментатори щиро вітають Тарабарову з тим, що в неї народиться дівчинка.
Нагадаємо, що ще у листопаді в розмові з Григорієм Решетником Світлана Тарабарова натякнула на стать дитини. Тоді вона сказала: "Хлопчики – до продовження війни, а дівчатка – до перемоги. Ти зрозумів, правда? На нас чекає перемога".
Також Тарабарова відповіла на закиди про те, що вона втретє завагітніла, щоб чоловік міг виїжджати за кордон. "Так кажуть люди, які не знають, як важко виховувати й народжувати дітей. Це не порівняти – виїзд, невиїзд. До чого тут? Тим паче, що ми з перших днів в Україні", – зізналася артистка.
Які українські зірки стали батьками під час війни
- Учасниця "Танців з зірками" Яна Заєць стала мамою 25 лютого, на другий день війни. Партнерка Іраклі Макацарія народжувала не в палаті, а в бомбосховищі, поки її 6-річний первісток ховався від російських обстрілів в іншому кінці Києва.
- На Великдень, у ніч з 23 на 24 квітня, артист Олександр Скічко вдруге став батьком. Його дружина Єлизавета Юрушева народила доньку Анну в одній з країн Європи. Зараз вона з дітьми живе в Мілані, а чоловік час від часу приїжджає до них.
- 21 червня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук став батьком доньки. Дівчинку назвали Соломією, бо це ім'я означає "мир". Вдруге татом його зробила продюсерка Євгенія Яцута, яка у червні минулого року народила первістка Івана.
- 2022 року режисер Олег Сенцов встиг не лише одружитися, а й стати батьком. Новоспечена дружина Вероніка Вельч народила йому сина Дем'яна. Пологи відбулися у Вашингтоні.