На диво, 2022 рік був щедрим не тільки на весілля в українському шоу-бізі, а й на поповнення. Підбиваючи підсумки, 24 канал нагадує, які селебриті стали батьками після 24 лютого.

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Учасниця "Танців з зірками" Яна Заєць стала мамою 25 лютого, на другий день війни. Партнерка Іраклі Макацарія народжувала не в палаті, а в бомбосховищі, поки її 6-річний первісток ховався від російських обстрілів в іншому кінці Києва.

Мені довелося народжувати в перервах між вибухами та походами в бомбосховище. При кожному вибуху я молилась, за старшого сина Ванюшу, який ховався в бомбосховищі на іншому кінці міста,
– розповідала танцівниця.

У Яни Заєць народився син. Одразу після пологів вони переїхали в безпечне місце.

Українські зірки, які стали батьками під час війни

Яна Заєць вагітна вдруге / Фото з інстаграму танцівниці

На Великдень, у ніч з 23 на 24 квітня, ексголова Черкаської ОДА Олександр Скічко вдруге став батьком. Його дружина Єлизавета Юрушева народила доньку Анну в одній з країн Європи. Зараз вона з дітьми живе в Мілані, а чоловік час від часу приїжджає до них, бо нібито багатодітний батько. У бізнеследі є ще син Даніель від попереднього шлюбу з австрійцем.

Моє джерело щастя! І в мене таких три,
– коментувала Юрушева в інстаграмі.

Українські зірки, які стали батьками під час війни

Єлизавета Юрушева з доньками / Фото з інстаграму бізнеследі

У травні володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2011" Олеся Стефанко оголосила, що народила другу дитину. Після сина Тео в неї з'явилася донечка.

Ця вагітність була емоційно важкою навіть без будь-яких стресів ззовні. Я сподіваюся на краще для України. Я бажаю, щоб ця жахлива війна скоро закінчилася,
– писала модель, яка живе в Маямі.

Українські зірки, які стали батьками під час війни

Олеся Стефанко з дітьми / Фото з інстаграму "Міс Україна Всесвіт 2011"

На початку червня переможниця 1 сезону "Холостяка" з Максом Чмерковським Олександра Шульгіна народила донечку. Дівчина з'явилася на світ у Лос-Анджелесі, а її батько – іноземець. Блогерка не розкриває його особистість, а називає "Другом Душі" або "Суперменом".

Я багато чого зробила за 34 роки. Але це мій наймасштабніший "проєкт"! З величезною любов'ю і щастям ділюся, що зірочка прийшла до нас 3 червня. 41 тиждень. 4 кілограми і 55 сантиметрів,
– коментувала Шульгіна влітку.

Українські зірки, які стали батьками під час війни

Олександра Шульгіна з донькою / Фото з інстаграму переможниці "Холостяка"

21 червня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук став батьком доньки. Дівчинку назвали Соломією, бо це ім'я означає "мир". Вдруге татом його зробила продюсерка Євгенія Яцута, яка у червні 2021 народила первістка Івана. З нею музикант зійшовся після 20 років цивільного шлюбу зі стилісткою Лялею Фонарьовою.

Я щасливий, що взагалі зміг побачити (доньку, – 24 канал), просто викроїти буквально хвилинку. Треба насамперед допомогти хлопцям, сім'я це вкрай важливо, але я тут насамперед заради своєї сім'ї,
– коментував Вакарчук у липні між поїздками на фронт.

У липні піаніст-віртуоз Євген Хмара втретє став батьком. Дружина Дар'я Ковтун народила йому сина. Вона, до речі, народжувала в Києві, адже зірковий татусь дуже хотів, щоб малюк з'явився на світ на Батьківщині.

Ласкаво просимо на нашу прекрасну планету. Дякую, що обрав нас з Дар'єю своїми батьками. На одну Хмару стало більше,
– радів піаніст.

Українські зірки, які стали батьками під час війни

Євген Хмара з дружиною і новонародженим сином / Фото з інстаграму піаніста

Співачка та учасниця "Жіночого кварталу" Віра Кекелія завагітніла до великої війни. Якщо спочатку вона була в Україні, то народжувати виїхала в Грузію. У них з Романом Дудою народився другий син Матвій.

Дякую всесвіту, що я вдруге стала щасливою мамою. Дякую всесвіту, що я маю сім'ю, в якій всі живі і здорові. Дякую всесвіту, що я маю неймовірних друзів,
– реагувала Кекелія в серпні.

Українські зірки, які стали батьками під час війни

Віра Кекелія народила другого сина / Фото з інстаграму співачки

На початку вересня телеведуча та акторка Настя Коротка повідомила, що вагітна вдруге. Уже у жовтні вона народила Андрію Бєднякову сина, якого назвали Остапом. Хлопчик з'явився на світ у США, куди Коротка виїхала з донькою Ксенею, тож зірковий батько публічно вибачився перед хлопчиком.

Ласкаво просимо, козаче. Така вже в мене традиція. Пропускати появу дітей. Вибач, що я далеко. Але роблю усе, щоб тобі не було потім соромно дивитися батькові в очі. Дякую за сина. Найкраща мама,
– написав Андрій Бєдняков 20 жовтня.

Українські зірки, які стали батьками під час війни

Новонароджений син Андрія Бєднякова / Фото з інстаграму Короткої

2022 року режисер встиг не лише одружитися, а й стати батьком. Новоспечена дружина Вероніка Вельч народила йому сина Дем'яна. Якщо скромну церемонію пара зіграла в Україні, то пологи відбулися у Вашингтоні.

У ці важкі для нас усіх часи мало буває світлих подій. Але життя, яке ми боронимо, обов'язково візьме верх. Дякую, кохана, за нашого Дем'яна,
– коментував Олег Сенцов, який пішов добровольцем на війну.

Українські зірки, які стали батьками під час війни

Дружина Олега Сенцова з сином / Фото з фейсбуку