Тарабарова вместе с мужем Алексеем Бондарем устроили небольшую гендер-пати с детьми. Семья вместе открыла коробку, благодаря которой узнала пол своего третьего ребенка.

К теме Беременную Светлану Тарабарову испугали на первом УЗИ: "Руки тряслись"

Из коробки вылетели шарики розового цвета, так что это означает, что у звездной пары родится девочка.

"Ждем девочку" , – написала Светлана Тарабарова в инстаграмме. Также певица отметила, что в видео играет ее песня "Жизнь продолжается", премьера которой состоится в скором времени.



В комментариях все сразу начали приветствовать родителей. В частности, к поздравлениям присоединились украинские звезды – Тоня Матвиенко, Mamarika и Анатолий Анатолич. Комментаторы искренне поздравляют Тарабарову с тем, что у нее родится девочка.

Напомним, что еще в ноябре в разговоре с Григорием Решетником Светлана Тарабарова намекнула на пол ребенка. Тогда она сказала: "Мальчики – к продолжению войны, а девочки – к победе. Ты понял, верно? Нас ждет победа".

Также ранее Тарабарова ответила на упреки о том, что она в третий раз забеременела, чтобы мужчина мог уезжать за границу. "Так говорят люди, которые не знают, как трудно воспитывать и рожать детей. Это не сравнить – выезд, невыезд. К чему здесь? Тем более что мы с первых дней в Украине", – призналась артистка.

Какие украинские звезды стали родителями во время войны

Участница "Танцев со звездами" Яна Заяц стала мамой 25 февраля, на второй день войны Партнерша Иракли Макацария рожала не в палате, а в бомбоубежище, пока ее 6-летний первенец скрывался от российских обстрелов в другом конце Киева.

На Пасху, в ночь с 23 на 24 апреля, артист Александр Скочко вторично стал отцом. Его жена Елизавета Юрушева родила дочь Анну в одной из стран Европы. Сейчас она с детьми живет в Милане, а мужчина время от времени приезжает к ним.

21 июня лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук стал отцом дочери. Девочку назвали Соломией, потому что это имя означает "мир". Второй раз папой его сделала продюсер Евгения Яцута, которая в июне прошлого года родила первенца Ивана.

В 2022 году режиссер Олег Сенцов успел не только жениться, но и стать отцом. Новоиспеченная супруга Вероника Вельч родила ему отпрыска Демьяна. Роды прошли в Вашингтоне.

Полный список звезд, ставших родителями во время войны – смотрите по ссылке.