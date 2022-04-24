Радник голови Черкаської обласної державної адміністрації буквально кілька днів тому розповідав, що його дружина перебуває за кордоном на 9 місяці вагітності. До війни вони планували партнерські пологи, тому невідомо, чи вдалось здійснити ці плани.
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"Ми з України! Сьогодні вночі на одну українку стало більше! P.S. Христос Воскрес!" – написав у мережі радісний допис Олександр Скічко. На фото крихітна рука донечки тримає палець нібито Олександра. Наразі невідомо, як пара назве дівчинку.
Олександр Скічко став батьком / Фото з інстаграму чоловіка
У коментарях до спільного фото в інстаграмі Єлизавети та Олександра вже встигли привітати зіркові колеги: Катерина Кухар, Анна Різатдінова, Санта Дімопулос, Лілія Подкопаєва, TAYANNA, Лілія Пустовіт та інші.
Про вагітність Юрушева оголосила у лютому.
Особисте життя подружжя
- Варто додати, що це перша дитина телеведучого. Його дружина Єлизавета вже виховує двох дітей від попередніх стосунків – сина Даніеля та доньку Наталію.
- Як Олександр, так і Єлизавета – вдруге одружені. Перший шлюб Скічка був з телепродюсеркою, старшою від нього на 10 років. Але тривав він всього 3 роки – з 2011 по 2013-й.
- Вдруге чоловік одружився у 2017 році після року роману з Єлизаветою Юрушевою. Церемонія одруження пройшла у Грузії. Олександр молодший за Єлизавету на чотири роки.
- Зазначимо, що Єлизавета Юрушева – молодша донька українського мільярдера Леоніда Юрушева, який, зокрема, володіє імперією гранд-готелів у Києві. Вона є власницею готелю в центрі Києва Fairmont Grand Hotel Kyiv і ресторану VOGUE Café.