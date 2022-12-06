Сім'я Світлани Тарабарової переживає важкі часи. Майже всі її концерти благодійні, реклами мало, тож співачка була змушена виставити на продаж будинок, в який переїхала у кредит. Вона каже, що третя вагітність врятувала її від хвилювань і стресу, але дехто припускає, що поповнення задумали через невиїзного чоловіка Олексія.

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Світлана Тарабарова відповіла на закиди про третю вагітність

"Чи казав хтось з друзів: "А третя дитина, щоб Олексій вільно міг пересуватися, щоб ви за кордон могли виїхати?" – поцікавився Григорій Решетник.

Так кажуть люди, які не знають, як важко виховувати й народжувати дітей. Це не порівняти – виїзд, невиїзд. До чого тут? Тим паче, що ми з перших днів в Україні. Я виїжджала тільки декілька разів на благодійні (концерти, – 24 канал). Я не можу бути за кордоном, коли я тут потрібна,

– прокоментувала Світлана Тарабарова.

Світлана Тарабарова з Григорієм Решетником / Скриншот з відео

Цікаво, що цю тему порушив саме Григорій Решетник – багатодітній батько трьох синів, найстаршому з яких 9 років. Він не не раз виїжджав з країни на благодійні та приватні івенти. Наприкінці жовтня Решетник поїхав у Прагу, щоб провести свято, а дружина Христина подякувала йому "за можливість перезарядитись". Тоді в мережі розлютилися, що "повиїжджали лише шоумени свої шкури рятувати", і запитали: "А на фронт не хочеться?"

Христина Решетник традиційно заступилася за чоловіка, бо пишні святкування, які веде Григорій, – "найкращий показник віри в нашу перемогу".