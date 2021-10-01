Суд помилився, – батько Брітні Спірс прокоментував рішення щодо скасування опікунства

Американська співачка Брітні Спірс вперше за 13 років звільнилася від опікунства батька. Однак Джеймі Спірс заявив, що він розчарований рішенням суду й надалі піклуватиметься про доньку.

Адвокат батька артистки заявив, що Джеймі розчарований рішенням суду. Зірковий татусь переконаний, що завжди діяв в інтересах доньки.

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Адвокат Джеймі Спірса про скасування опікунства

"Все почалося з того, коли вона добровільно погодилася на його опіку. Вона полягала в допомозі у відродженні її кар'єри й відновленні стосунків з дітьми. Всі, хто коли-небудь намагався допомогти члену сім'ї з психічними проблемами, можуть оцінити, скільки щоденних турбот і роботи вимагає така допомога", – сказала адвокат Спірса.

Також адвокат чоловіка заявила, що звинувачення адвоката його доньки є необґрунтованими. За словами захисника, вони лише нашкодили репутації Джеймі та налаштували проти нього громадськість.

При всій повазі, суд помилився, відсторонивши містера Спірса від опікунства і поставивши на його місце незнайомця, який буде управляти всім майном Брітні,

– підсумував адвокат.

Адвокат звернув увагу на те, що Спір сам запропонував відмовитися від опіки. Однак, незважаючи на відсторонення, він продовжить піклуватися про доньку в її ж інтересах.

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