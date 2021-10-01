Адвокат отца артистки заявил, что Джейми разочарован решением суда. Звездный отец убежден, что всегда действовал в интересах дочери.
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Адвокат Джейми Спирса об отмене опекунства
"Все началось с того, когда она добровольно согласилась на его опеку. Она заключалась в помощи в возрождении ее карьеры и восстановлении отношений с детьми. Все, кто когда-либо пытался помочь члену семьи с психическими проблемами, могут оценить, сколько ежедневных забот и работы требует такая помощь", – сказала адвокат Спирса.
Также адвокат мужчины заявила, что обвинения адвоката его дочери являются необоснованными. По словам защитника, они только навредили репутации Джейми и настроили против него общественность.
При всем уважении, суд ошибся, отстранив мистера Спирса от опекунства и поставив на его место незнакомца, который будет управлять всем имуществом Бритни,
– подытожил адвокат.
Адвокат обратил внимание на то, что Спирс сам предложил отказаться от опеки. Однако, несмотря на отстранение, он продолжит заботиться о дочери в ее же интересах.
Опекунство над Бритни Спирс: главное
- В конце июня 2021 года в Лос-Анджелесе состоялось слушание по делу опекунства над Бритни Спирс. Тогда звезда впервые выступила в суде, где рассказала, что отец травмировал ее и запрещал рожать детей.
- После этого выступления в поддержку Бритни выступили коллеги и фанаты. Среди них были Джастин Тимберлейк, Кевин Федерлайн, Кристина Агилера.
- Вскоре прошло еще одно слушание, на котором суд отказался лишить Бритни Спирс опекунства. Тогда один из ее адвокатов ушел в отставку, а менеджер вообще уволился.
- Артистка заявляла, что не будет выступать, пока находится под опекой отца.
- В августе Джейми впервые за 13 лет отказался от опекунства над дочерью. Он также требовал 2 миллиона долларов за то, чтобы написал отказ от опекунства.
- После запроса об отказе от опекунства Бритни Спирс сразу объявила о помолвке с Сэмом Асгари, с которым встречается уже 5 лет.