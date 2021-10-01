Адвокат отца артистки заявил, что Джейми разочарован решением суда. Звездный отец убежден, что всегда действовал в интересах дочери.

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Адвокат Джейми Спирса об отмене опекунства

"Все началось с того, когда она добровольно согласилась на его опеку. Она заключалась в помощи в возрождении ее карьеры и восстановлении отношений с детьми. Все, кто когда-либо пытался помочь члену семьи с психическими проблемами, могут оценить, сколько ежедневных забот и работы требует такая помощь", – сказала адвокат Спирса.

Также адвокат мужчины заявила, что обвинения адвоката его дочери являются необоснованными. По словам защитника, они только навредили репутации Джейми и настроили против него общественность.

При всем уважении, суд ошибся, отстранив мистера Спирса от опекунства и поставив на его место незнакомца, который будет управлять всем имуществом Бритни,

– подытожил адвокат.

Адвокат обратил внимание на то, что Спирс сам предложил отказаться от опеки. Однако, несмотря на отстранение, он продолжит заботиться о дочери в ее же интересах.

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