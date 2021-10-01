Адвокат батька артистки заявив, що Джеймі розчарований рішенням суду. Зірковий татусь переконаний, що завжди діяв в інтересах доньки.
До теми Брітні Спірс – вільна: суд відсторонив батька від опікунства
Адвокат Джеймі Спірса про скасування опікунства
"Все почалося з того, коли вона добровільно погодилася на його опіку. Вона полягала в допомозі у відродженні її кар'єри й відновленні стосунків з дітьми. Всі, хто коли-небудь намагався допомогти члену сім'ї з психічними проблемами, можуть оцінити, скільки щоденних турбот і роботи вимагає така допомога", – сказала адвокат Спірса.
Також адвокат чоловіка заявила, що звинувачення адвоката його доньки є необґрунтованими. За словами захисника, вони лише нашкодили репутації Джеймі та налаштували проти нього громадськість.
При всій повазі, суд помилився, відсторонивши містера Спірса від опікунства і поставивши на його місце незнайомця, який буде управляти всім майном Брітні,
– підсумував адвокат.
Адвокат звернув увагу на те, що Спір сам запропонував відмовитися від опіки. Однак, незважаючи на відсторонення, він продовжить піклуватися про доньку в її ж інтересах.
Опікунство над Брітні Спірс: головне
- Вкінці червня 2021 року в Лос-Анджелесі відбулося слухання у справі опікунства над Брітні Спірс. Тоді зірка вперше виступила в суді, де розповіла, що батько травмував її та забороняв народжувати дітей.
- Після цього виступу на підтримку Брітні виступили колеги та фанати. Серед них були Джастін Тімберлейк, Кевін Федерлайн, Крістіна Агілера.
- Незабаром пройшло ще одне слухання, на якому суд відмовився позбавити Брітні Спірс опікунства. Тоді один з її адвокатів пішов у відставку, а менеджер взагалі звільнився.
- Арстистка заявляла, що не виступатиме, поки перебуває під опікою батька.
- У серпні Джеймі вперше за 13 років відмовився від опікунства над донькою. Він також вимагав 2 мільйони доларів за те, щоб написав відмову від опікунства.
- Після запиту про відмову від опікунства Брітні Спірс одразу оголосила про заручини з Семом Асгарі, з яким зустрічається вже 5 років.