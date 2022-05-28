Выезд с Киева под взрывы, переход на украинский, музыку во время войны: интервью с Анной Тринчер
20-летняя певица Анна Тринчер сбежала от войны из Киева на запад Украины. Более двух месяцев она жила в Бережанах. О том, как волонтерила, переходила на украинский язык, собирала деньги для ВСУ и творила звезда рассказала нам в эксклюзивном интервью.
- 1Интервью с Анной Тринчер в видеоформате: смотреть онлайн
- 2Проснулись и слышали взрывы, – о начале войны
- 3Ехали 15 часов, в панике и стрессе, – о побеге из Киева
- 4Первые недели с нами в доме жили 32 человека, – о убежище в Бережанах
- 54 тысячи долларов нам так и не отдали, – об аренде квартиры в Киеве
- 6Мой способ кричать – это музыка, – о творчестве во время войны
- 7Если и ездить за границу, то только на благотворительные концерты, – о волонтерстве
- 8Идите в ж*пу, – Тринчер ответила хейтерам за украинский язык
- 9Для меня это просто нелюди, – о российских "коллегах" с шоу-бизнеса
- 10Хотим обвенчаться сейчас, – о свадьбе и планах после войны
Жених уговаривал Анну Тринчер уехать из страны еще до начала российского вторжения, но она не послушалась и осталась. 24 февраля ей, как и большинству киевлян, пришлось бежать из столицы под взрывы и обустраивать свою жизнь на западе. Как призналась в разговоре с нами, сначала много плакала и была растеряна, а сейчас, на третий месяц войны, борется на культурном фронте.
Читайте также Возле моей студии упали обломки самолета, – Позитив о выезде из Киева, волонтерство и Зеленского
Не менее важно, что с Анной Тринчер мы разговаривали по-украински. Как это было, смотрите и читайте в рамках проекта "Интервью24" .
Интервью с Анной Тринчер в видеоформате: смотреть онлайн
Проснулись и слышали взрывы, – о начале войны
Вы рассказывали, что, как и вся страна, ждали наступления России 16 февраля, но послушались маму и никуда не поехали. Как и чем она вас успокоила?
В то, что будет война в Украине в XXI веке, трудно поверить любому человеку. Поэтому, конечно, мы тешили себя надеждами, успокаивали, думали, что все это просто политические игры, политические угрозы, и все будет окей. Я лично не ждала, просто был такой информационный фон, все об этом говорили, очень многие настраивались на 16 февраля. И когда 16-го ничего не произошло, все выдохнули и расслабились.
Почему я послушала свою маму, и почему мой муж не смог договориться со мной, чтобы уехать за границу до 24 февраля? Потому что я с детства привыкла думать: то, что говорит мама, стопроцентно так и будет, для меня мамины слова были законом. Сейчас, конечно, многое изменилось, но мама смотрит много политических видео, разбирается в этом, так что меня ее слова немного утешили и успокоили. Поэтому мы никуда не уехали.
Знаю, что 24 февраля вы были в Киеве. Как узнали о войне, вы проснулисьот взрывов?
Узнали абсолютно как и все украинцы. Проснулись мы от звонка наших друзей, потом услышали взрывы. После этого зашли в новости и увидели обращение нашего президента об объявлении Россией войны против Украины.
Ехали 15 часов, в панике и стрессе, – о побеге из Киева
Когда приняли решение выезжать из Киева? Что взяли с собой в "тревожный чемодан"?
Решение ехать из Киева мы приняли в первые минуты, когда поняли, что это война, это не шутки, и что Россия действительно напала на Украину. Уже тогда начали собирать наши чемоданы, вещи. Все это делалось в максимальном ступоре – не понимали, что брать с собой, куда ехать, что нам нужно будет там, куда мы приедем. Поэтому я брала все самое дорогое. Даже нижнее белье забыла.
В "тревожный чемодан" взяли все документы, деньги, которые были наличными, еще немного сняли с банкомата. Собрались с друзьями и сразу поехали на запад Украины – в Бережаны, где нас приютили родители нашего близкого друга.
Как долго добирались? Ведь в первые дни войны трассы были перегружены.
Ехали мы 15 часов, это была ужасная дорога в полной панике, в стрессе. Постоянные пробки, на одном месте мы стояли часа 2 – 3 минимум. Я звонила бабушке, пыталась забрать ее с собой.
Я плакала, даже мой муж плакал, потому что он тоже пытался доказать своей маме, что сейчас нужно собрать чемоданы и поехать на запад Украины. У него это получилось, у меня – нет, но состояние было одинаковое. Все мы очень тревожились, паниковали, плакали.
Анна Тринчер с женихом Александром Волошином / Фото пресс-службы певицы
Первые недели с нами в доме жили 32 человека, – о убежище в Бережанах
Почему поехали именно на Тернопольщину, в Бережаны?
В первый день войны мы собрали вещи и решили ехать на запад Украины, но не знали куда. Потому что родственников там нет, друзей тоже. У нашего знакомого, Сашиного товарища, вся семья из Бережан, у них там большой дом. Поскольку не было иного варианта, поехали все-таки туда. Думали, на день-два останемся, а потом будем снимать дом или остановимся в отеле.
Приехали, прошла первая неделя, вторая. Мы не хотели садиться на голову, но они (семья друга жениха Анны Тринчер, – 24 канал) нас очень хорошо приняли, за что им большое спасибо. Они сами просили: "Пожалуйста, не уезжайте никуда, сейчас это опасно. Оставайтесь, нам с вами хорошо. Мы сделаем весь комфорт для вас". И действительно так было.
Кстати, в первые две недели максимальное количество людей в этом доме было 32 человека! Это очень много. Были пробки на кухне, каждое утро становиться в очередь в туалет – это мое любимое. Я не привыкла делить с кем-то свое пространство, учитывать чьи-то прихоти, ритм жизни. Поэтому первое время я была немного испугана, растеряна.
Но мы научились договариваться, уживаться друг с другом. У нас даже были общие завтраки, обеды, после ужина мы всем молодым поколением играли в игры. Было круто, на самом деле. В один момент мы стали жить как большая семья.
В Бережанах у вас был совсем другой ритм жизни, далекий от столичной. Как вам с Александром жилось без Киева?
Никогда не думала, что перееду куда-нибудь из Киева, потому что столица – это моя любовь. Это мегаполис, идеальное сочетание постоянного движения и покоя, природы и технологий, зданий. Поэтому я считала, что мое место именно в Киеве, я там родилась и живу 20 лет. Но такое время, что ничего не зависит от тебя.
То, что Бережаны – это очень маленький город, было еще одной преградой для меня. Здесь по факту одна центральная улица и два магазина. Без шопинга было тяжело. Я почти ничего не взяла с собой, но как-то приспосабливались и привыкали к этому.
Понятно, что все, что мы можем сейчас сделать для себя, – быть в безопасности, это самое главное.
У тебя меняются ценности, ты благодаришь Бога за то, что у тебя есть день, есть ночь, ты спишь, просыпаешься, у тебя есть еда, ты не живешь в подвале, твои родные рядом. Это самое важное и самое ценное, что у меня было там. А о большем и мечтать не могла.
В Бережаны вы приехали с женихом Александром Волошином. Где все это время были ваши родные – дедушка, бабушка, мама? Они не захотели уезжать с вами?
С нами были мама Саши и его младший брат. Относительно моих родственников, бабушку с дедушкой я не смогла вывезти, потому что они ни в коем случае не соглашались. Я была бессильна, я кричала, я заставляла их, даже угрожала. Но, к сожалению, бабушка и дедушка в таком возрасте, что им уже очень тяжело передвигаться в любые другие города. Плюс две кошки, одна из которых больна, слепа. Она, наверное, не выдержала бы эту дорогу. Поэтому они просто перебрались в дом за городом, за Киевом, и там находятся до сих пор.
Анна Тринчер с бабушкой / Фото из инстаграма певицы
Интересная история Анна Тринчер показала, какую посылку ей послала оставшаяся в Киеве бабушка
4 тысячи долларов нам так и не отдали, – об аренде квартиры в Киеве
Все ваше имущество уцелело? Не "прилетало" близко к вашей квартире или жилью ваших родных?
Лично у меня, в моей семье все уцелело. И у всех родственников моего парня тоже. Очень много моих знакомых, которые имели имущество в Ирпене, Буче, Гостомеле, к сожалению, больше никогда не смогут туда приехать, потому что некуда.
Есть ли вам куда возвращаться в Киеве? Потому что, как известно, арендодатель не отдавал вам ни 4 тысяч долларов задатка, ни вещи. Этот скандал пока никак не разрешился?
Я привыкла мерить людей по себе, и мне кажется, что в такое время, когда мы вынужденно переезжаем из квартиры, не потому, что это наша прихоть, а потому, что такие обстоятельства, в стране война, можно было бы понять нас, пойти на уступки. Отдать хотя бы часть суммы, не держать наши вещи неделю. Без них мы не могли жить, потому что там деньги, ключи от машины. Это было совсем не по-человечески, как мне кажется.
Нам вообще начали выписывать, что я не по назначению использую квартиру, провожу в ней коммерческие съемки. Я извиняюсь, я за две тысячи долларов снимаю квартиру и должна спрашивать разрешения, могу ли я себя снять или нет? Начался какой-то абсурд, и я поняла, что с этим человеком к какому-то консенсусу прийти невозможно. Грустно разочаровываться в людях.
Вещи мы забрали, деньги нам, конечно, не отдали, но и на том спасибо.
Анна Тринчер / Фото пресс-службы певицы
Подробнее о скандале Нас в квартиру не пускают, – Анна Тринчер вернулась в Киев и "влипла" на 4 тысячи долларов
Мой способ кричать – это музыка, – о творчестве во время войны
Как насчет творчества во время войны? Когда появилось вдохновение снова взяться за музыку?
С одной стороны очень тяжело, но в то же время легко. Потому что с одной стороны это постоянное тревожное состояние, нестабильность, непонимание будущего, переживание за родных – бабушку, дедушку, которые остались в Киеве, которые очень пугаются, когда слышат выстрелы, бомбы, ПВО.
А с другой стороны – так много боли, что ты не можешь молчать, тебе хочется кричать. А мой способ кричать – это музыка.
Поэтому через боль, через тревогу начинаешь творить. И всю эту боль наоборот сублимируешь во что-то хорошее – в музыку, в видеоработы, в поддержку в сторис. Так становится легче.
В апреле вы выпустили трек "Не залишай" и даже сняли на него клип. Расскажите об опыте съемок во время войны?
Я не называю это клипом, потому что клипы снимать сейчас неуместно. Для меня это mood-видео. Это такая работа, которой я попыталась передать свое состояние, показать, как я переживаю войну. Ну и уместно, когда женщина ждет своего любимого. Я все эти переживания видела своими глазами, потому что мама Саши – жена военного. Видела эти слезы, видела эти страдания, когда ждешь одной смс-ки. Это ужасно, потому что для меня любовь – это самое высокое чувство, которое держит сейчас, держит всю нашу Родину, мне кажется.
Снимать было очень тяжело. Потому что, во-первых, собирать команду по всей стране и за ее пределами – это нелегкое дело. Поэтому исходили из того, что было. Технику сейчас тоже повезти за Львов тяжело и опасно, потому что ты берешь на себя ответственность на 10 – 20 тысяч "баксов". Было страшно, особенно, когда на капоте прикреплена присосками камера. Во-первых, ты переживаешь за то, что ты так себе водишь, а во-вторых, за то, чтобы не упала камера. Поэтому было немного страшно.
Во время съемок у нас был курьез, когда приехала полиция, глава поселка, возле которого мы снимали. Там начались такие разборки... Они подумали, что мы какие-то диверсанты, что-то снимаем, бомбы, мины закладываем. Мне кажется, весь поселок был на ушах.
Анна Тринчер на съемках mood-видео на песню "Не залишай" / Фото пресс-службы певицы
Если и ездить за границу, то только на благотворительные концерты, – о волонтерстве
В это непростое время вы не только творите, но и волонтерите – посещаете шелтеры для женщин и детей. Легко ли даются вам эти визиты?
Это тяжело видеть на видео, а в жизни еще труднее. Потому что ты понимаешь, что у некоторых из этих людей нет дома, нет детства, нет папы, нет мужа, семьи. Когда ты с этим пониманием поешь песни о войне, они по-другому звучат, ты совсем по-другому их воспринимаешь. Я как человек, который через себя все пропускает, была наполнена этой жалостью, этой тревогой, страданиями. Такие эмоции очень страшные, очень тяжело их переживать. Но то, что меня заряжало, – это энергия этих людей, которым я смогла хотя бы подарить улыбку. Это для меня было самым важным, поэтому считаю, что свою миссию выполнила.
Анна Тринчер в шелтере для женщин и детей во Львове: видео
Вы также собираете деньги в поддержку Украины. Сколько тысяч гривен уже удалось собрать?
Я решила не выбирать, а делать все, что в моих силах. Да, я собираю средства с концертов в Украине. У нас был концерт в Трускавце, мы собрали около 120 тысяч гривен. На стендапе в Тернополе – около 70 тысяч гривен. Делаю также сборы у себя в инстаграме, помогаю друзьям-волонтёрам. И сама финансово как могу поддерживаю.
Множество украинских звезд выехали за границу и поддерживают страну оттуда – собирают деньги на благотворительных концертах, дают интервью иностранным СМИ. Вы не думали над тем, чтобы тоже выехать из Украины?Отметим, что на момент записи интервью Анна Тринчер выезжала на благотворительный концерт за границу, на Кипр, где пела для деток-переселенцев.
На Кипр я еду с такой грустью. Я не хочу покидать Украину. Мне не нравится, я не хочу быть сейчас за границей. Я вижу себя именно в Украине рядом со своим любимым, со своей семьей. Я не хочу никакие Италии, Испании. А если и ездить, то только на благотворительные концерты, и все, возвращаться домой.
После Кипра у меня будет концерт для военных. Если у меня есть инструмент – мой голос, почему бы мне его сейчас не использовать для поддержки моей большой семьи – Украины.
Идите в ж*пу, – Тринчер ответила хейтерам за украинский язык
Во время войны вы перешли на украинский язык. Легко ли вам это дается и поддерживает ли вас в этом жених Александр Волошин?
Совершенно добровольно, почти в один момент мы с Сашей приняли решение переходить на украинский язык, практиковать его. И первое, что должно было нас стимулировать, – это переход на украинский в социальных сетях, потому что там мы проводим больше всего времени. Мы очень много разговариваем в сторис, пишем посты. Чтобы спокойно все это делать, нам нужна была практика языка.
Трудно ли популяризировать украинскую на 2-миллионную аудиторию? Лично мне не тяжело, я быстро приучилась. Уже спокойно, свободно говорю на нем.
Анна Тринчер / Фото пресс-службы певицы
Вам "прилетает" за то, что на украинский вы перешли только после полномасштабной войны с Россией?
Конечно прилетают такие смс типа: "А чего ты только сейчас перешла на украинский?", "Что это за лицемерие?" Мой ответ на такое мнение – идите в ж*пу. Какая вам разница? Это мое право!
Классно, что я и Саша сделали это сейчас. Мы популяризируем и побуждаем очень многих людей разговаривать на украинском. Говорящих по-русски мы не осуждаем, это их право. Просто каждый должен сознательно делать то, что он считает нужным. Вот и все.
Для меня это просто нелюди, – о российских "коллегах" с шоу-бизнеса
Поддерживаете ли связь с коллегами из украинского шоу-биза? Возможно, война сблизила Вас с кем-нибудь из звезд?
Честно говоря, я не вижу единства, потому что война, особенно на творческих людей, влияет очень по-разному – кто-то сходит с ума, кто ничего не делает, кто выражается глупо, кто наоборот делает очень много для нашей страны. Поэтому я не могу сказать, что шоу-бизнес сблизился, наоборот. Некоторые от других чего-то ждут, эти ожидания не сбываются, кто-то на кого-то гонит. Так некстати и тупо делать это во время войны.
Поэтому я неоднозначно отношусь к некоторым своим коллегам. Есть те, кем я очень горжусь, а есть те, которых я пока не понимаю.
Относительно русских знаменитостей. Вы не пытались достучаться до них? Может, писали кому-то из России лично?
В первые две недели войны мы пытались достучаться до всех знаменитостей, хотя бы имеющих украинское происхождение. Это Artik & Asti, Регина Тодоренко, Ани Лорак, Мари Краймбрери и очень много российских артистов, которые родились, выросли и начали свою карьеру именно в Украине. Они неоднократно приезжали сюда с концертами, их наша украинская публика принимала с открытыми руками, глазами, пела все песни от первой до последней ноты.
И поступить так подло, как они, могут только люди без ума, во-первых. А во-вторых, – без сердца, без души. Для меня это просто нелюди, не попадают они в мою категорию людей.Напомним, на третий день войны, 26 февраля, Анна Тринчер со слезами обращалась к российским блогерам. Певица даже обещала рассказать им правду о реалиях Украины: "Я расскажу и покажу, как умирают дети, как они сидят в темных сырых подвалах без воды и еды, болеют от холода".
У вас есть родственники из России? Какие отношения с ними?
У меня есть очень дальние родственники из России, с которыми я и до войны вообще не общалась. Поэтому у меня не было желания выходить с ними на связь. Конечно, мы с ними не общаемся по сей день. Конечно, они не спрашивали, как мы, все ли у нас хорошо, что происходит.
Хотим обвенчаться сейчас, – о свадьбе и планах после войны
В октябре Александр Волошин сделал вам предложение, а летом 2022 года вы планировали жениться – сыграть свадьбу-вечеринку. Конечно, война перечеркнула эти планы. Как теперь видите свою будущую свадьбу?
В ближайшее время я хочу и планирую обвенчаться в церкви, но все же жду, когда закончится война.
Хотелось бы повенчаться, потому что для меня это важная процедура. Я верующая, и вся моя семья тоже. И я считаю, что брак, закрепленный на небе Богом, – это настоящий брак навеки.
Что касается свадьбы, думаю, что пышная свадьба через год-полтора может быть уместной. Если не будет, то сделаем маленькую свадьбу для своих. Возможно, даже поедем в медовый месяц, поженимся на побережье моря. Я не могу ничего загадывать заранее, потому что такой момент, когда мы ни на что не можем повлиять.
Анна Тринчер с женихом Александром Волошиным / Фото из инстаграма певицы
К теме Уничтожили место нашей любви, – Анна Тринчер о ракетном ударе по ТЦ, где ей сделали предложение
После того, как ваши мама и бабушка узнали о предстоящем предложении, они заявили вам, что "на свадьбу можете не приглашать" . Изменилась ли их позиция сейчас? У них наладились отношения с Александром?
Все совсем изменилось. Моя бабушка, когда мы приезжаем в Киев, вообще от Саши не отходит, она скорее его накормит, чем меня (смеется). Мама тоже изменила свое мнение по поводу Саши.
Он такой ежик, но когда к нему подберешься поближе и поймешь, что он за человек, то просто влюбишься в его человечность, взгляды на жизнь, уверенность в себе. Я, как его будущая жена, могу этот список продолжать и продолжать.
Поэтому, мне кажется, настало то время, когда бабушка и мама поняли, что передали меня в надежные руки и могут не беспокоиться.
Как вы видите свою карьеру после войны? Веселым песням быть в вашем репертуаре?
Мне кажется, что бросать песни с веселыми мотивами не стоит. Всем людям важно получать положительные эмоции, без них очень тяжело. Всем нам хочется какого-нибудь маленького праздника, музыки, чтобы потанцевать. А особенно сейчас важно делать это на украинском языке, потому что реально не хватает веселой, классной, кайфовой, качественной музыки на украинском языке.
Можно ведь писать о боевом духе, об отношениях в положительном ключе, на положительной мелодии, на мажоре. Можно писать о печальных историях в мажорном ключе. Вариаций очень много. Главное – взять себя в руки и что-то делать качественно.