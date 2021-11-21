22 октября украинская певица и блогер Анна Тринчер обручилась со скандальной звездой тиктока Александром Волошином. Ему однозначно удалось удивить любимую.

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Сколько стоит кольцо Тринчер

Коробочку с обручальным кольцом Волошину спустили сверху. Александр вручил Анне обручальное кольцо с бриллиантом от элитного бренда Cartier.

Александр Волошин вручил Тринчер кольцо от Cartier / Фото из инстаграма Анны Тринчер

В инстаграм-сториз парень поделился, что кольцо обошлось ему в 2500 долларов (более 66 тысяч гривен). К тому же он заплатил отдельно за доставку – еще 500 долларов (примерно 13 тысяч гривен).

Волошин о цене обручального кольца / Фото из инстаграм-сториз

Что известно о помолвке Анны Тринчер