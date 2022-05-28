Жених уговаривал Анну Тринчер уехать из страны еще до начала российского вторжения, но она не послушалась и осталась. 24 февраля ей, как и большинству киевлян, пришлось бежать из столицы под взрывы и обустраивать свою жизнь на западе. Как призналась в разговоре с нами, сначала много плакала и была растеряна, а сейчас, на третий месяц войны, борется на культурном фронте.

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Не менее важно, что с Анной Тринчер мы разговаривали по-украински. Как это было, смотрите и читайте в рамках проекта "Интервью24" .

Интервью с Анной Тринчер в видеоформате: смотреть онлайн

Проснулись и слышали взрывы, – о начале войны

Вы рассказывали, что, как и вся страна, ждали наступления России 16 февраля, но послушались маму и никуда не поехали. Как и чем она вас успокоила?

В то, что будет война в Украине в XXI веке, трудно поверить любому человеку. Поэтому, конечно, мы тешили себя надеждами, успокаивали, думали, что все это просто политические игры, политические угрозы, и все будет окей. Я лично не ждала, просто был такой информационный фон, все об этом говорили, очень многие настраивались на 16 февраля. И когда 16-го ничего не произошло, все выдохнули и расслабились.

Почему я послушала свою маму, и почему мой муж не смог договориться со мной, чтобы уехать за границу до 24 февраля? Потому что я с детства привыкла думать: то, что говорит мама, стопроцентно так и будет, для меня мамины слова были законом. Сейчас, конечно, многое изменилось, но мама смотрит много политических видео, разбирается в этом, так что меня ее слова немного утешили и успокоили. Поэтому мы никуда не уехали.

Знаю, что 24 февраля вы были в Киеве. Как узнали о войне, вы проснулисьот взрывов?

Узнали абсолютно как и все украинцы. Проснулись мы от звонка наших друзей, потом услышали взрывы. После этого зашли в новости и увидели обращение нашего президента об объявлении Россией войны против Украины.

Ехали 15 часов, в панике и стрессе, – о побеге из Киева

Когда приняли решение выезжать из Киева? Что взяли с собой в "тревожный чемодан"?

Решение ехать из Киева мы приняли в первые минуты, когда поняли, что это война, это не шутки, и что Россия действительно напала на Украину. Уже тогда начали собирать наши чемоданы, вещи. Все это делалось в максимальном ступоре – не понимали, что брать с собой, куда ехать, что нам нужно будет там, куда мы приедем. Поэтому я брала все самое дорогое. Даже нижнее белье забыла.

В "тревожный чемодан" взяли все документы, деньги, которые были наличными, еще немного сняли с банкомата. Собрались с друзьями и сразу поехали на запад Украины – в Бережаны, где нас приютили родители нашего близкого друга.

Как долго добирались? Ведь в первые дни войны трассы были перегружены.

Ехали мы 15 часов, это была ужасная дорога в полной панике, в стрессе. Постоянные пробки, на одном месте мы стояли часа 2 – 3 минимум. Я звонила бабушке, пыталась забрать ее с собой.

Я плакала, даже мой муж плакал, потому что он тоже пытался доказать своей маме, что сейчас нужно собрать чемоданы и поехать на запад Украины. У него это получилось, у меня – нет, но состояние было одинаковое. Все мы очень тревожились, паниковали, плакали.





Анна Тринчер с женихом Александром Волошином / Фото пресс-службы певицы

Первые недели с нами в доме жили 32 человека, – о убежище в Бережанах

Почему поехали именно на Тернопольщину, в Бережаны?

В первый день войны мы собрали вещи и решили ехать на запад Украины, но не знали куда. Потому что родственников там нет, друзей тоже. У нашего знакомого, Сашиного товарища, вся семья из Бережан, у них там большой дом. Поскольку не было иного варианта, поехали все-таки туда. Думали, на день-два останемся, а потом будем снимать дом или остановимся в отеле.

Приехали, прошла первая неделя, вторая. Мы не хотели садиться на голову, но они (семья друга жениха Анны Тринчер, – 24 канал) нас очень хорошо приняли, за что им большое спасибо. Они сами просили: "Пожалуйста, не уезжайте никуда, сейчас это опасно. Оставайтесь, нам с вами хорошо. Мы сделаем весь комфорт для вас". И действительно так было.

Кстати, в первые две недели максимальное количество людей в этом доме было 32 человека! Это очень много. Были пробки на кухне, каждое утро становиться в очередь в туалет – это мое любимое. Я не привыкла делить с кем-то свое пространство, учитывать чьи-то прихоти, ритм жизни. Поэтому первое время я была немного испугана, растеряна.

Но мы научились договариваться, уживаться друг с другом. У нас даже были общие завтраки, обеды, после ужина мы всем молодым поколением играли в игры. Было круто, на самом деле. В один момент мы стали жить как большая семья.

В Бережанах у вас был совсем другой ритм жизни, далекий от столичной. Как вам с Александром жилось без Киева?

Никогда не думала, что перееду куда-нибудь из Киева, потому что столица – это моя любовь. Это мегаполис, идеальное сочетание постоянного движения и покоя, природы и технологий, зданий. Поэтому я считала, что мое место именно в Киеве, я там родилась и живу 20 лет. Но такое время, что ничего не зависит от тебя.

То, что Бережаны – это очень маленький город, было еще одной преградой для меня. Здесь по факту одна центральная улица и два магазина. Без шопинга было тяжело. Я почти ничего не взяла с собой, но как-то приспосабливались и привыкали к этому.

Понятно, что все, что мы можем сейчас сделать для себя, – быть в безопасности, это самое главное.

У тебя меняются ценности, ты благодаришь Бога за то, что у тебя есть день, есть ночь, ты спишь, просыпаешься, у тебя есть еда, ты не живешь в подвале, твои родные рядом. Это самое важное и самое ценное, что у меня было там. А о большем и мечтать не могла.

В Бережаны вы приехали с женихом Александром Волошином. Где все это время были ваши родные – дедушка, бабушка, мама? Они не захотели уезжать с вами?

С нами были мама Саши и его младший брат. Относительно моих родственников, бабушку с дедушкой я не смогла вывезти, потому что они ни в коем случае не соглашались. Я была бессильна, я кричала, я заставляла их, даже угрожала. Но, к сожалению, бабушка и дедушка в таком возрасте, что им уже очень тяжело передвигаться в любые другие города. Плюс две кошки, одна из которых больна, слепа. Она, наверное, не выдержала бы эту дорогу. Поэтому они просто перебрались в дом за городом, за Киевом, и там находятся до сих пор.



Анна Тринчер с бабушкой / Фото из инстаграма певицы

Интересная история Анна Тринчер показала, какую посылку ей послала оставшаяся в Киеве бабушка

4 тысячи долларов нам так и не отдали, – об аренде квартиры в Киеве

Все ваше имущество уцелело? Не "прилетало" близко к вашей квартире или жилью ваших родных?

Лично у меня, в моей семье все уцелело. И у всех родственников моего парня тоже. Очень много моих знакомых, которые имели имущество в Ирпене, Буче, Гостомеле, к сожалению, больше никогда не смогут туда приехать, потому что некуда.

Есть ли вам куда возвращаться в Киеве? Потому что, как известно, арендодатель не отдавал вам ни 4 тысяч долларов задатка, ни вещи. Этот скандал пока никак не разрешился?

Я привыкла мерить людей по себе, и мне кажется, что в такое время, когда мы вынужденно переезжаем из квартиры, не потому, что это наша прихоть, а потому, что такие обстоятельства, в стране война, можно было бы понять нас, пойти на уступки. Отдать хотя бы часть суммы, не держать наши вещи неделю. Без них мы не могли жить, потому что там деньги, ключи от машины. Это было совсем не по-человечески, как мне кажется.

Нам вообще начали выписывать, что я не по назначению использую квартиру, провожу в ней коммерческие съемки. Я извиняюсь, я за две тысячи долларов снимаю квартиру и должна спрашивать разрешения, могу ли я себя снять или нет? Начался какой-то абсурд, и я поняла, что с этим человеком к какому-то консенсусу прийти невозможно. Грустно разочаровываться в людях.

Вещи мы забрали, деньги нам, конечно, не отдали, но и на том спасибо.





Анна Тринчер / Фото пресс-службы певицы

Подробнее о скандале Нас в квартиру не пускают, – Анна Тринчер вернулась в Киев и "влипла" на 4 тысячи долларов

Мой способ кричать – это музыка, – о творчестве во время войны