Артистка призвала всех известных людей прекратить врать и рассказать правду многомиллионной аудитории поклонников.

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Анна Тринчер обратилась к российским знаменитостям

В России проживает немало известных людей, которые поддерживают войну против Украины. Анна Тринчер не удержалась и в который раз эмоционально обратилась ко всем артистам, блогерам, тиктокерам, кто распространяет ложную информацию о ситуации в нашем государстве.

Если вы не знаете, что сказать, написать, если сами дезинформированы, то напишите мне. Я расскажу все, что переживает украинский народ! Я расскажу и покажу, как умирают дети, как они сидят в темных сырых подвалах без воды и еды, болеют от холода!

– обратилась артистка.

Она подчеркнула, что прежде всего обращается к тем, кто уехал из Украины работать в Россию: "Я вас не осуждаю. Но сейчас не время молчать! Не время говорить, что у каждого свое мнение. Здесь ваши семьи. В ужасе! В подвалах! Как вы будете смотреть им в глаза?"

Обращение Анны Тринчер к российским звездам: смотрите видео онлайн

Напомним, войну России против Украины поддержали многие российские звезды. Среди них – Тина Канделаки, Николай Басков, Ани Лорак и многие другие.

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