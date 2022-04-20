Сейчас Анна, Александр, его младший брат и мама находятся вместе на западе Украины, пока отец сражается в самых горячих точках страны. В своей песне она показала невероятную силу чувств, когда один из них воюет, а другая – горячо молится и ждет дома живого и здорового.

К слову Плейлист свободных людей: песни войны, которые пронизывают "до муравьев"

"Отец Саши в ВСУ, защищает нашу землю в самых горячих точках. И каждый день я вижу, как тяжело это переживает мама Саши, как горько она плачет, как пытается держаться из последних сил. На это нельзя смотреть без слез, сердце разрывается от боли и гнева. Миллионы украинских девушек, женщин живут сегодня одним звонком, одним сообщением: "Жив". Эта выдержка и несгибаемость духа – героическая. Моя песня "Не залишай" о них, таких нежных, но таких сильных", – поделилась артистка.

Анна Тринчер – Не залишай: смотреть видео онлайн

В соцсети TikTok песня быстро стала трендом – на нее пользователи начали накладывать трогательные видеоролики с войны, где встречают своих любимых со службы или делятся счастливыми моментами довоенного времени.