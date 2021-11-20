Звезда сериала "Школа" и любимица подростков Анна Тринчер обручилась с любимым всего через пол года отношений. Как 20-летняя девушка, так и ее 24-летний кавалер готовы к браку, однако против свадьбы выступила семья артистки.

Не пропустите Анна Тринчер выходит замуж за скандального блогера Волошина: захватывающее видео

Слухи о предстоящем признании дошли до мамы и бабушки певицы раньше, чем до нее самой. Так, женщины обиделись на дочь и внучку, что та не посоветовалась с ними перед таким серьезным решением. "Я не ожидала от тебя такого. Как ты могла? На свадьбу можете не приглашать", – слышала Анна Тринчер от родных.

Мама, вы с бабушкой только что испортили мне самый важный сюрприз в жизни,

– заявляла артистка в ответ.



Анна Тринчер с бабушкой / Фото из инстаграма певицы

Даже после ссоры с семьей девушка приняла кольцо от Волошина. Блогер, известный скандальным розыгрышем с iPhone и разборками с полицией, вручил любимой желанный перстень от Cartier. Этот момент с влюбленными разделили друзья и родственники парня – мама и младший брат. Тогда как родные Анны Тринчер на событие не приехали.

"Ни бабушка, ни мама, ни тетя – самые близкие люди, которые должны быть в этот момент рядом, не поддержали меня", – призналась певица.

Заметим, свадьбу-вечеринку Анна Тринчер и Александр Волошин планируют на лето 2022 года. Девушка надеется, что к этому времени сможет убедить родных, что блогер достоин стать ее мужем.