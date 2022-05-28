Наречений вмовляв Анну Трінчер виїхати з країни ще до початку російського вторгнення, але вона його не послухала й залишилася. 24 лютого їй, як і більшості киян, довелося тікати зі столиці під вибухи й облаштовувати своє життя на заході. Як зізналася в розмові з нами, спочатку багато плакала й була розгублена, а зараз, на третій місяць війни, бореться на культурному фронті.

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Не менш важливо, що з Анною Трінчер ми розмовляли українською. Як це було, дивіться й читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Інтерв'ю з Анною Трінчер у відеоформаті: дивитись онлайн

Прокинулися і чули вибухи, – про початок війни

Ви розповідали, що як і вся країна, чекали на наступ Росії 16 лютого, але послухали маму й нікуди не виїхали. Як і чим вона вас заспокоїла?

У те, що буде війна в Україні в XXI столітті, важко повірити будь-якій людині. Тому, звісно, ми тішили себе надіями, заспокоювали, думали, що все це просто політичні ігри, політичні погрози, і все буде окей. Я особисто не чекала, просто був такий інформаційний фон, усі про це казали, дуже багато людей налаштовувалися на 16 лютого. І коли 16-го нічого не відбулося, то всі видихнули й розслабилися.

Чому я послухала свою маму, і чому мій чоловік не зміг домовитися зі мною, щоб поїхати за кордон до 24 лютого? Тому що я з дитинства звикла думати: те, що каже мама, стовідсотково так і буде, для мене мамині слова були законом. Зараз, звісно, багато чого змінилося, але мама дивиться багато політичних відео, розбирається в цьому, тож мене її слова трішки втішили й заспокоїли. Тому ми нікуди не поїхали.

Знаю, що 24 лютого ви були в Києві. Як дізналися про війну, ви прокинулися від вибухів?

Дізналися абсолютно як і всі українці. Прокинулися ми від дзвінка наших друзів, потім почули вибухи. Після цього зайшли в новини й побачили звернення нашого президента про оголошення Росією війни проти України.

Їхали 15 годин, в паніці і стресі, – про втечу з Києва

Коли прийняли рішення виїжджати з Києва? Що взяли з собою у "тривожну валізку"?

Рішення їхати з Києва ми прийняли в перші хвилини, коли зрозуміли, що це війна, це не жарти, і що Росія дійсно напала на Україну. Уже тоді почали збирати наші валізи, речі. Усе це робилося в максимальному ступорі – не розуміли, що брати з собою, куди їхати, що нам треба буде там, куди ми приїдемо. Тому я брала все найдорожче. Навіть спідню білизну забула.

У "тривожну валізу" взяли всі документи, гроші, які були готівкою, ще трохи зняли з банкомату. Зібралися з друзями й одразу поїхали на захід України – у Бережани, де нас прихистили батьки нашого близького друга.

Як довго добиралися? Адже в перші дні війни траси були перевантажені.

Їхали ми 15 годин, це була жахлива дорога у повній паніці, у стресі. Постійні затори, на одному місці ми стояли години 2 – 3 мінімум. Я телефонувала бабусі, намагалася забрати її з собою.

Я плакала, навіть мій чоловік плакав, бо він теж намагався довести своїй мамі, що зараз треба зібрати валізи й поїхати на захід України. У нього це вийшло, у мене – ні, але стан був однаковий. Усі ми дуже тривожилися, панікували, плакали.



Анна Трінчер з нареченим Олександром Волошином / Фото пресслужби співачки

Перші тижні з нами в будинку жили 32 людини, – про прихисток у Бережанах

Чому поїхали саме на Тернопільщину, в Бережани?

У перший день війни ми зібрали речі й вирішили їхати на захід України, але не знали куди. Бо родичів там немає, друзів теж. У нашого знайомого, Сашиного товариша, вся сім'я з Бережан, у них там великий будинок. Оскільки не було іншого варіанту, поїхали все-таки туди. Думали, на день-два залишимося, а потім зніматимемо будинок чи зупинимося в готелі.

Приїхали, пройшов перший тиждень, другий. Ми не хотіли сідати на голову, але вони (сім'я друга нареченого Анни Трінчер, – 24 канал) нас дуже добре прийняли, за що їм велике дякую. Вони самі просили: "Будь ласка, не їдьте нікуди, зараз це небезпечно. Залишайтеся, нам з вами добре. Ми зробимо весь комфорт для вас". І так дійсно було.

До речі, у перші два тижні максимальна кількість людей у цьому будинку була 32 людини! Це дуже багато. Були затори на кухні, кожного ранку ставати у чергу у вбиральню – це моє улюблене. Я не звикла ділити з кимось свій простір, враховувати чиїсь примхи, ритм життя. Тому перший час я була трохи налякана, розгублена.

Але ми навчилися домовлятися, вживатися одне з одним. У нас навіть були спільні сніданки, обіди, після вечері ми всім молодим поколінням грали в ігри. Було круто, насправді. В один момент ми почали жити як велика сім'я.

У Бережанах у вас був зовсім інший ритм життя, далекий від столичного. Як вам з Олександром жилося без Києва?

Ніколи не думала, що переїду кудись з Києва, бо столиця – це моя любов. Це мегаполіс, ідеальне поєднання постійного руху і спокою, природи і технологій, будівель. Тому я вважала, що моє місце саме в Києві, я там народилася й живу 20 років. Але такий час, що нічого не залежить від тебе.

Те, що Бережани – це дуже маленьке місто, було ще однією перепоною для мене. Тут по факту одна центральна вулиця й два магазини. Без шопінгу було важко. Я майже нічого не взяла з собою, але якось пристосовувалися й звикали до цього.

Зрозуміло, що все, що ми зараз можемо зробити для себе, – бути в безпеці, це найголовніше.

У тебе змінюються цінності, ти дякуєш Богові за те, що в тебе є день, є ніч, ти спиш, прокидаєшся, у тебе є їжа, ти не живеш у підвалі, твої рідні поруч. Це найважливіше й найцінніше, що в мене було там. А про більше й мріяти не могла.

У Бережани ви приїхали з нареченим Олександром Волошином. Де весь цей час були ваші рідні – дідусь, бабуся, мама? Вони не захотіли виїжджати з вами?

З нами були мама Саші і його молодший брат. Щодо моїх родичів, бабусю з дідусем я не змогла вивезти, бо вони ні в якому разі не погоджувалися. Я була безсильна, я кричала, я змушувала їх, навіть погрожувала. Але, на жаль, бабуся і дідусь в такому віці, що їм уже дуже важко пересуватися в будь-які інші міста. Плюс дві кішки, одна з яких хвора, сліпа. Вона, напевно, не витримала б цієї дороги. Тому вони просто перебралися в будинок за містом, за Києвом, і там перебувають досі.



Анна Трінчер з бабусею / Фото з інстаграму співачки

Цікава історія Анна Трінчер показала, яку посилку їй надіслала бабуся, яка залишилася в Києві

4 тисячі доларів нам так і не віддали, – про оренду квартири в Києві

Усе ваше майно вціліло? Не "прилітало" близько до вашої квартири чи житла ваших рідних?

Особисто в мене, у моєї сім'ї все вціліло. І в усіх родичів мого хлопця також. Дуже багато моїх знайомих, які мали майно в Ірпені, Бучі, Гостомелі, на жаль, більше ніколи не зможуть туди приїхати, бо немає куди.

Чи є вам куди повертатися в Києві? Бо, як відомо, орендодавець не віддавав вам ані 4 тисячі доларів завдатку, ані речі. Цей скандал досі ніяк не вирішився?

Я звикла міряти людей по собі, і мені здається, що в такий час, коли ми вимушено переїжджаємо з квартири, не тому, що це наша забаганка, а тому, що такі обставини, в країні війна, то можна було б зрозуміти нас, піти на поступки. Віддати хоча б частину суми, не тримати наші речі тиждень. Без них ми не могли жити, бо там гроші, ключі від машини. Це було зовсім не по-людськи, як на мене.

Нам узагалі почали виписувати, що я не за призначенням використовую квартиру, я проводжу в ній комерційні зйомки. Я перепрошую, я за дві тисячі доларів знімаю квартиру й повинна питати дозволу, чи можу я себе зняти, чи ні? Почався якийсь абсурд, і я зрозуміла, що з цією людиною до якогось консенсусу прийти неможливо. Сумно розчаровуватися в людях.

Речі ми забрали, гроші нам, звісно, не віддали, але й на тому дякую.



Анна Трінчер / Фото пресслужби співачки

Детальніше про скандал Нас у квартиру не пускають, – Анна Трінчер повернулася до Києва та "влипла" на 4 тисячі доларів

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