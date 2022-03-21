Украинская столица продолжает страдать от вражеских снарядов. В воскресенье вечером обстреляли Подольский район . Ракеты попали в огромный торговый центр Retroville, который певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин считали местом своей любви. Именно там звезда ответила "да" любимому.

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Анна Тринчер о ракетном ударе по ТЦ Retroville, где ей признавался Волошин

Они уничтожили место нашей любви. Сколько воспоминаний… 8 человек погибли… Нет слов. Ненавижу всех, кто причастен к этому. Когда кончится этот ужас, мы отстроим тебя, Retroville.

– пообещала Анна Тринчер.

"Пересматриваю и так хочется вернуться в это время, где самой большой проблемой было осознание того, что ты официально больше не холостячка", – призналась блогерша.

Реакция Анны Тринчер на ракетный удар по ТЦ Retroville: фото

Как Александр Волошин делал предложение Анне Тринчер

22 октября Александр Волошин позвал 20-летнюю Анну Тринчер замуж . Чтобы удивить любимую, скандальный пранкер устроил феерическое байк-шоу на парковке ТЦ Retroville.

Девушку привезли туда на элитном спорткаре, а он вручил огромный букет красных роз и кольцо от люксового бренда Cartier , которое стоило ему 2,5 тысячи долларов! После "да" Анны Тринчер для пары был салют и пела Jerry Heil.