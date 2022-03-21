Украинская столица продолжает страдать от вражеских снарядов. В воскресенье вечером обстреляли Подольский район. Ракеты попали в огромный торговый центр Retroville, который певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин считали местом своей любви. Именно там звезда ответила "да" любимому.
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Анна Тринчер о ракетном ударе по ТЦ Retroville, где ей признавался Волошин
Они уничтожили место нашей любви. Сколько воспоминаний… 8 человек погибли… Нет слов. Ненавижу всех, кто причастен к этому. Когда кончится этот ужас, мы отстроим тебя, Retroville.
– пообещала Анна Тринчер.
"Пересматриваю и так хочется вернуться в это время, где самой большой проблемой было осознание того, что ты официально больше не холостячка", – призналась блогерша.
Реакция Анны Тринчер на ракетный удар по ТЦ Retroville: фото
Как Александр Волошин делал предложение Анне Тринчер
22 октября Александр Волошин позвал 20-летнюю Анну Тринчер замуж. Чтобы удивить любимую, скандальный пранкер устроил феерическое байк-шоу на парковке ТЦ Retroville.
Девушку привезли туда на элитном спорткаре, а он вручил огромный букет красных роз и кольцо от люксового бренда Cartier, которое стоило ему 2,5 тысячи долларов! После "да" Анны Тринчер для пары был салют и пела Jerry Heil.
Александр Волошин признался Анни Тринчер: смотрите видео онлайн