Анна Тринчер тяжело переживает разлуку со столицей, домом, родными. Исполнительница мечтает о возвращении в мирный Киев, где вместе с родными будет праздновать победу Украины в этой жестокой войне.

Читайте также Жалею, что не сделала это раньше – Анна Тринчер о переходе на украинский язык

Какую посылку Анна Тринчер получила от бабушки

Бабушка Анны осталась в Киеве. Девушка попросила ее пойти на квартиру, где жила, и передать кое-что из вещей, поскольку Тринчер спешно уезжала из Киева и почти ничего не брала с собой. К вещам бабушка добавила маленькую милую игрушку, фотографии и сообщения, которым стремилась поднять боевой дух.

Путлер и все…. – сдохните нах*й! Украинцы, победа за нами! Твоя бабушка,

– написала бабушка Тринчер.

Что Анна Тринчер получила от бабушки / Фото с инстаграмма певицы

В комментариях подписчики артистки передают поздравления ее бабушке и благодарят такие слова.