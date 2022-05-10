В частности, артист, известный как Позитив, рассказал об отношении к Владимиру Зеленскому до того, как стал президентом и сейчас, а также выразил свое мнение об участии Украины в Евровидении-2022.

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Разговор с Алексеем состоялся в рамках проекта "Интервью24". Заметим, что Позитив присоединился к числу звезд, которые решили отказаться от русского языка. На вопрос он отвечал на украинском языке, что придало особый уют. Полный разговор с Алексеем – смотрите и читайте дальше.

Интервью с Позитивом в видеоформате: смотреть онлайн

Война показала, кто есть кто

Война длится более 2 месяцев. Украинцы сейчас единственные, как никогда. Что лично вас поразило больше всего за это время?

Для меня война показала, кто есть кто. Все сняли свои маски. Я начал контактировать с людьми, с которыми долго не виделся. Сейчас мы вместе сделали много хороших дел в волонтерстве и помощи стране. И многие, с кем я дружил до начала войны, исчезли, спрятались, с ними нет никакой связи. За время войны я побывал в разных городах Украины и горжусь тем, какие люди сейчас, как они помогают друг другу, насколько мы все стали заботливыми к незнакомцам, нуждающимся в помощи. Мы, не ища причин, без вопросов подаем друг другу руку помощи. Это очень круто.

Пострадал ли дом Позитива от рук российских оккупантов

Многие из-за войны потеряли свои дома. Среди них есть и знаменитости. Ваше жилье и жилье ваших родных не пострадали?

Знаю, что у многих такое произошло, но у меня, слава Богу, нет. Сейчас в доме моей мамы под Киевом живут переселенцы. В первые дни войны я и несколько семей моих товарищей тоже жили там, а потом все вместе поехали на запад Украины. В первые дни атаки у моей студии упали обломки самолета. Тогда решил, что лучше всю аппаратуру увезти с собой. Так и сделал, потому сейчас могу писать новые песни.

Об общении с Дорофеевой и Дантесом

Недавно стало известно, что ваши коллеги Надя Дорофеева и Владимир Дантес развелись. Общаетесь ли сейчас с ними? В каких отношениях вы остались с Надей и Владимиром?

Конечно, общаюсь с Надей. После новости о разводе мы с ней сконтактировали, но я не имею права все это рассказывать, потому что нужно уважать личную жизнь каждого. С Вовой я не контактировал, но благодаря социальным сетям и нашим общим друзьям знаю, что с ним все хорошо. Очень уважаю все, что они сейчас делают. Думаю, что историю они сами скоро расскажут.

Инициатива "Дети-Детям": как возникла и будет ли продолжение

Одной из самых болезненных тем сейчас жизнь детей, которые своими глазами увидели, что такое война, потеряли родных. Вы вместе с друзьями запустили инициативу "Дети-детям", чтобы подарить радость детям-переселенцам. Как пришла эта мысль? Какие планы ее развития есть сейчас?

Эта мысль была импровизацией. Когда мы приехали в Каменец-Подольский, сразу связались с местными волонтерами, военной администрацией, чтобы узнать, как можем помочь на месте. Также посетили одно местное заведение, где готовят еду для терробороны, ВСУ, волонтеров, переселенцев. В углу комнаты увидели детские игрушки. Нам сказали, что это местные дети приносят свои игрушки для детей-переселенцев, которых здесь очень много. Так и вдохновились на такую инициативу. Тогда сразу подумали, как это масштабировать.

Следующего дня вместе с волонтерами и другими артистами, которые в городе, собрали семьи переселенцев и сделали для них праздник. Были танцевальные мастер-классы, развлекательные программы, аниматоры, работали психологи. Эмоции переполняли. Дети, пережившие ужасы войны, снова смогли почувствовать себя детьми. Хотя бы на несколько часов мы смогли вернуть им детство.



Позитив положил начало инициативе "Дети-Детям" / Фото с инстаграмма артиста

Поняли, что надо ехать дальше, начали контактировать с администрациями других городов, с волонтерами, соцслужбами, детскими секциями, ресторанами, привлекать рядом друзей. Очень благодарен, что ни разу нам никто не отказал, не попросил гонорар или какую-нибудь рекламу. Спасибо всем, кто участвовал и будет участвовать в дальнейшем. Конечно, хочется приобщать к этой инициативе всех небезразличных, фонды, спонсоров, но пока все получается своими силами, потому что наши люди самые лучшие.

Каждый день появляются многие истории от людей, которым удалось убежать от войны и выжить. Вы лично общались с людьми, которым пришлось покинуть дом? Может, какая-то история от детей, с которыми встречались, поразила вас?

К одной из наших акций во Львове присоединились многие артисты, среди которых ROXOLANA. У нее есть классный проект под названием "Спаси мою мечту". Меня тронула история, очень близкого по духу ребенка. Это девочка из Сум, ее зовут Алиса. Она очень любит музыку, а синтезатор оставила дома. Помню, когда мне было 11 лет, я мечтал о синтезаторе. И когда родители подарили его, он начал писать музыку. Это был старт моей мечты. Во Львове вместе с Роксоланой сделали сюрприз Алисе – подарили новый синтезатор.

Теперь мечта Алисы живет. Уверен, что ее музыка будет наполнена эмоциями. Надеюсь, положительными.



Позитив и ROXOLANA подарили девочке из Сум синтезатор / Фото из инстаграмма артиста

Друзья в терробороне и ВСУ, возвращение в Киев

Многие ваши коллеги присоединились к рядам территориальной обороны и ВСУ. Общаетесь ли с кем-нибудь из них? Возможно, обращаются к вам за помощью (по технике, снаряжению и т.п.)?

С коллегами-артистами, которые сейчас находятся в ВСУ, общаюсь не часто, потому что понимаю, что у них много дел. Владимир Остапчук записал для меня несколько смешных роликов, несколько дней назад переписывался с Колей Сергой. Думаю, что им сейчас не нужна помощь, потому что сотрудничают с волонтерами. Поэтому с волонтерами, которые работают со мной, больше связываю своих собратьев с ВСУ, с которыми знаком с 2014 года. Также стараюсь помогать мужчинам своих одноклассниц, друзьям. Кум с первого дня войны поступил в ряды территориальной обороны, прошел учебу, а теперь присоединился к ВСУ. Я, как мог, помог ему со снаряжением. Конечно, многие защитники нуждаются в помощи, каждый день есть запросы в соцсетях. Я проверяю их и, как могу, помогаю.

После деоккупации городов на Киевщине многие вернулись в столицу. Когда вы последний раз были в Киеве и когда планируете возвращаться?

Я уже 2 месяца в Хмельницкой области, очень хочу домой, но пока не планирую. Слушаюсь нашего мэра Виталия Кличко, который призывает пока не возвращаться в Киев. Относительно волонтерства, насколько мне известно, в столице все хорошо. Поскольку в Каменце-Подольском много вынужденных переселенцев, детей, наша акция "Дети-Детям" будет продолжаться. Также со мной музыка, много новых идей, песен, которые вы скоро услышите.

Добавим, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после 9 мая можно будет понемногу возвращаться в столицу. В то же время он призвал людей быть осторожными и следить за тревогами, поскольку риск ракетных ударов остается.

Зеленский был суперменом еще до того, как стал президентом

Вы выступали на концертах "Квартала 95", были на "Лиге смеха". Ко всем этим проектам причастен Владимир Зеленский. Каким помните его тогда и каким он лично для вас сейчас? Изменилось ли отношение к нему, как к политику, за время войны?

Я его очень люблю и уважаю. Еще до того, как он ушел в политику, был для меня суперменом. Думаю, что не только для меня, но и для многих других людей он является примером настоящего лидера, который всегда уважал и был внимательным к своему окружению, к своим коллегам. А сейчас к своему народу. Никогда не сомневался в нем. Думаю, что так же, как те, кто с ним знаком. Я ему не завидую сейчас. Молюсь о нем, желаю сил и здоровья.

Участие Украины в Евровидении-2022

Уже сегодня, 10 мая, стартует Евровидение-2022. Группа Kalush Orchestra выступит в первом полуфинале. По-вашему, в этом году нам стоило участвовать в песенном конкурсе? Общались ли вы лично с музыкантами?

Думаю, что сейчас прославлять нашу страну нужно во всех точках мира. Музыка должна жить. Она является очень влиятельным инструментом в этой войне. Ребята крутые. Знаком с ними заочно. Желаю им удачи и верю, что они порвут.