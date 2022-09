В последние дни лета, когда страна обычно потирала руки в ожидании нового осеннего телесезона, 24 канал пообщался с Владимиром Завадюком – креативным продюсером популярнейших шоу на украинском ТВ. Безусловно, полномасштабная война изменила наше телевидение и еще зимой "заморозила" множество развлекательных проектов. Поэтому Завадюк намекнул нам, когда ждать возвращения в эфир 12 сезона "Голоса страны", который оборвался на 5 выпуске в феврале, и какая судьба ждет 6 сезон "Танцев со звездами", в который уже позвали Дашу Астафьеву и Анну Кошмал.

Интервью с Владимиром Завадюком

Если бы не Ефросинина, я бы не выехал из Киева, – о первых днях войны и семье в Виннице

Как для вас началась война? Готовились ли вы к 24 февраля, и собирали ли "тревожный чемоданчик"? Ведь в шоу-бизнесе говорили о войне. Позитива, например, военные предупреждали о взрывах, сиренах.

Я к 24 числу не готовился, как и не готовилась вся наша команда, потому что в это время мы активно бродкастили "Голос страны" и готовились к съемкам второго сезона "Липсинк батла", которые должны были состояться в выходные. Поэтому все мы были в полном рабочем состоянии и думать о войне у нас не было времени, как и у большинства украинцев.

Готовил ли я "тревожный чемоданчик"? Признаюсь, нет. Считаю ли это верным шагом? Нет. Я считаю, что "тревожный чемоданчик" должен быть у каждого из нас. И это обязательное правило – с документами, с вещами, которые нужны, которые пригодятся при первой возможности.

Владимир Завадюк за кулисами "Голоса страны" / Фото из прессслужбы

Как я понимаю, война застала вас в Киеве. Однако знаю, что из Киева вы уехали на запад Украины. Где вы были, и кто был рядом с вами в первые дни войны?

Я обычно очень хорошо сплю, возможно, потому, что много работаю, но за две недели до этого я очень плохо спал, постоянно просыпался ночью. Я помню этот день, когда очнулся в 4 утра еще до взрывов. Я посмотрел новости, обращение путина, и уже после этого начались взрывы. Поскольку я живу в Правительственном квартале, было понятно, что в эти первые дни это место, возможно, самое опасное. Хотя сейчас многие говорят, что это самое безопасное место.

Я проснулся, через полчаса после этого услышал взрывы и стал писать, звонить всем моим близким людям. В том числе всей команде. Сообщения традиционны в то утро с текстом: "Просыпайся. Война". Я помню, как хаотично собирал свой "тревожный чемоданчик" и переписывался с коллегами. Я сразу написал, что тем, кому страшно могут приезжать ко мне, я найду место для всех вас.

Ко мне приехали двое моих коллег – это моя ассистентка Маша, у которой, кстати, вся семья в Мариуполе была. Она сама родом из Мариуполя, и сейчас осталась ни с чем. И один из наших стар-менеджеров Вова. Мы провели почти весь день в Правительственном квартале у меня дома – смотрели новости, "Завтрак с 1+1".

После этого Маша Ефросинина предложила поехать к ней за город, в ее дом, где уже находились ее друзья. Мы поняли, что это правильное решение, собрались очень быстро и уехали.

Владимир Завадюк с Машей Ефросининой / Фото из инстаграма продюсера

На следующее утро мы выехали на запад Украины и долгое время были в Трускавце, где тоже очень неравнодушные люди, ставшие нам друзьями, помогли нам и приютили нас. Но по дороге в Трускавец мы ночевали и останавливались под Тернополем. Не так давно в тот мирный, тихий город, где мы находились, попали ракеты.

А потом началось много работы, много проектов, которые помогали отвлекаться от событий и возвращали к жизни.

Оказывается, в первые дни войны у вас была звездная компания. Еще кто-нибудь из знаменитостей написал вам традиционное "как ты?", и кому писали вы?

Я хочу, чтобы все мы понимали, что вообще в жизни, особенно в эти дни, я не делил людей на звезд и не звезд, для меня это коллеги, прежде всего, это одна команда. Это люди, которые в этот момент оказались иногда роднее родных мне людей. Я сейчас говорю о Маше. Я ей очень благодарен, потому что если бы не она, я бы не уехал из Правительственного квартала, остался бы в Киеве еще надолго.

Конечно, мне писали многие коллеги, многие артисты. И так же я писал многим. Кроме того, в Виннице мой дом, дом моей бабушки на две недели превратился в пункт приема беженцев – и коллег, и друзей коллег, и друзей из индустрии, которым нужно было переночевать в пути на запад Украины. Поэтому я считаю, что важно всегда быть человеком, но в эти дни каждый из нас по-особому понял это.

Вы упомянули о семье в Виннице. То есть вы родных никуда не эвакуировали, они оставались в городе? И где, собственно, сейчас?

На самом деле у меня достаточно самостоятельная семья, ее не просто куда-то эвакуировать. Они всегда решают самостоятельно, где они должны находиться и что делать. Моя мама врач, поэтому понятно, что, прежде всего, ее обязанность – быть в Виннице. Она работает постоянно в больнице, работает с военными.

Владимир Завадюк с мамой / Фото из инстаграма продюсера

Моя родная тетя и ее дети находятся за границей, потому что в день войны у нее родилось двое детей. Это очень радостное и одновременно грустное для нас событие. Учитывая, что на данный момент у нее три маленьких ребенка, они все находятся сейчас в Испании. Мы на постоянной телефонной, видеосвязи, насколько позволяет время.

Сестра моей бабушки тоже сейчас живет вместе с мамой в Виннице, поэтому моя семья разделилась. Мой дядя – главный врач онкодиспансера. Это его обязанность быть в Виннице и помогать тем, кому сейчас это особенно нужно. За это я их очень уважаю и очень горжусь ими.

Вы достаточно эмоционально отреагировали на "прилет" по Виннице, случившийся 14 июля. Были ли ваши родные в этот день в городе?

Конечно, когда это город, в котором ты вырос, ты знаешь эти улицы, ты бывал там очень много раз. И Дом офицеров, в который попали ракеты, сформировал тебя и, возможно, твою мечту стать журналистом, работать со звездами, работать на телевидении, делать большие шоу. Потому что в моем детстве именно в этом доме проходили все концерты украинских звезд и не только. Сейчас они так же происходили там. Мы знаем об ужасном событии, которое произошло с командой ROXOLANA в день ее выступления в Виннице. Это очень страшно… С ROXOLANA мы знакомы еще со времен "Голоса страны", где она мощно о себе заявила и сейчас создает очень сильную музыку.

Да, моя семья была в эти дни в Виннице. И, кстати, моя мама знает тех врачей, которые погибли в том центре, который был в доме, куда попала ракета. Поэтому ты чувствуешь это совсем иначе, когда твои родные знают этих людей, и когда они находятся именно там, куда бьют ракеты.

Напомним, в день ракетного удара по Виннице певица ROXOLANA приехала в Дом офицеров с концертом в рамках благотворительного тура "Тримайся". За несколько минут до обстрела часть ее команды припарковалась на центральной площади города. Ракеты якобы попали в семи шагах от них.



Так, 25-летний звукорежиссер Евгений Коваленко получил тяжелые ранения и скончался в "скорой". Еще одного парня Андрея доставили в больницу.

"россия – дно, россия не остановится", – как поддержали коллеги из-за границы

Вы также общаетесь с зарубежными режиссерами, шоу которых адаптируете в Украине. В том числе с британскими коллегами. Объявились ли они в первые дни войны и как отреагировали на войну?

Первым человеком, написавшим мне очень рано утром, была Сас – это форматный менеджер "Голоса страны". Мы с ней постоянно находимся на связи. Она очень переживает. И понятно, что она написала сообщения со словами поддержки, но параллельно с этим написала, что это ужасно, что россия – дно, и россия не остановится.

Это было страшно читать, но да, очень многие коллеги из-за границы вышли на связь в первые дни и пытались помочь и возможностями, и проектами, и советами. Все они помогали нам после этого с нашими событиями, которые мы делали за границей, с нашими большими марафонами. Поэтому я очень благодарен. И сразу постирались границы, любые барьеры. Мы почувствовали, что наши коллеги из-за границы готовы нам помогать, делать с нами продукт. Это достаточно классно. Я думаю, что настоящие серьезные продакшены еще впереди.

Знаю, что ваши зарубежные коллеги были поражены тем, как быстро вы организуете все благотворительные марафоны, все благотворительные концерты и проходите бюрократические моменты, как быстро с ними справляетесь. Потому Украина в этом плане тоже стала для них своеобразным открытием?

Да, я думаю, что наша команда прежде всего стала открытием. Но вы должны понимать, что у нас не было другого выбора, у нас война. И об этом нужно заявлять на весь мир, нужно рассказывать людям о том, что происходит на самом деле, какие ужасы творит россия. И параллельно с этим показывать, что мы творческие, талантливые, умные.

Потому что параллельно с ужасами Европе важно видеть, насколько сильны мы. И это не только о bravery (храбрость, – 24 канал), это еще и о нашей креативности, талантливости. Культурный фронт очень важен.

Потому у нас не было другого выбора. У нас были очень сжатые сроки, у нас был очень сжатый тайминг и нам нужно было в эти сроки совершить большие события.

Между нами никогда не зарастет пропасть, – о родственниках в россии и сестре, которая уехала

У вас есть родственники в Москве. Еще в феврале они якобы откровенно говорили о войне. Где они сейчас, и не изменилась ли их позиция за эти шесть месяцев войны?

У меня есть троюродная сестра, проживавшая в россии, но уехавшая в первые недели войны. Потому что она украинка, она больше не может жить в Москве. Я уважаю ее за эту позицию, она художница. Она параллельно всегда говорила об Украине в россии, для нее это было очень важно. Она жила в россии, где в то время был ее муж. Но первые посты об Украине, о войне появились в ее инстаграме еще до того, как она уехала.

Сейчас она находится за границей. Она достаточно творческий человек, поэтому существовать в той системе координат, которая есть в россии, она не может. Кроме того, главным ее поинтом было то, что она не может больше жить и существовать в стране, которая обстреливает дом ее родителей. Я думаю, что это личная драма и поступок, который стоит уважения. То есть люди, выехавшие из россии и больше не имеющие ничего общего с ней, на правильном пути.

Относительно других моих родственников и когда-то важных людей в россии. К сожалению, они до сих пор там, и мы с ними сейчас не общаемся, потому что между нами пропасть. И эта пропасть никогда не зарастет.

Многие, к сожалению, останется в прошлом, – кто из селебрити раскрылся по-новому

Война действительно показала, кто есть кто, и открыла глаза на многих людей даже из близкого окружения. Вы, как продюсер, наверное, по-другому посмотрели и на некоторых звезд, ведь сейчас у украинцев появились новые кумиры. Есть ли знаменитости, которые во время войны открылись для вас по-новому?

На самом деле да. Вы знаете, что война изменила многих людей и обнажила позицию очень многих людей. И те люди, у которых четкая позиция понимания своего дома, своего языка, своей миссии и своих корней, с этими людьми мы готовы продолжать диалог дальше в плане наших проектов.

Что касается новых звезд, то надо понимать, что время, в котором мы живем, очень интересно, потому что происходит невероятный подъем украинской музыки, которого мы все так долго ждали. Это время новых героев. И о некоторых героях, которых мы помним, забудут. Это нужно понимать. Многие, к сожалению, останются в прошлом. Особенно те люди, которые сейчас неактивны.

И мне очень приятно видеть, что появляется новое поколение украинских артистов, поющих качественную, крутую музыку на украинском языке, которые не считают, что на украинском нельзя написать хит, что украинский будет звучать не так классно. Нет, нет, это все о прошлом.

На украинском языке можно говорить о чем угодно – петь, общаться, вести серьезные совещания, говорить с любимым человеком. На украинском языке можно говорить и о страсти, и о сексе. Украинский язык невероятно мелодичный. И мне приятно, что большинство новых появляющихся сейчас артистов это артисты, впервые вышедшие на большую сцену именно в "Голосе страны". Все наконец-то поняли, что "Голос страны" был, есть и будет главной сценой и проектом, который всегда был о генокоде нашей нации и об украинской музыке.

Поэтому те, кто так долго ждали своего шанса, кого иногда не замечали, кому иногда мы отказывали в эфире, потому что недостаточно хитов, наконец-то зазвучали. Это и KOLA, Khayat, Laud, ROXOLANA, которая невероятно захватывает меня своим творчеством, тем, как тонко чувствует время, как классно в ней сочетается и традиционность, и женственность, и современность, и инновации.

Laud, ROXOLANA на концерте в Староконстантинове / Фото из инстаграма Laud

Это очень классно. И даже Лилу45 записала альбом на украинском языке. Я его второй день слушаю, мне он тоже очень нравится. Однако не хочется путать качественный продукт с тем продуктом, который может появляться параллельно сейчас. Потому что я за качественную музыку, я за качественные тексты, и я за искренность. Мне кажется, что все абсолютно четко должны понимать – с искренней целью это сделано. Потому я считаю, что искренние герои будут звучать и после войны. После войны нас ждет совершенно новое поколение артистов, ведущих, телеперсон, телевизионных персонажей, людей, работающих в командах, и продюсеров даже.

Вы заговорили об искренности. После 24 февраля многие артисты, которые 8 лет "паслись" в россии, вернулись в Украину и пытаются завоевывать любовь украинской публики. Это и Макс Барских, и Светлана Лобода, и Иван Дорн, и Вера Брежнева. Вы бы рискнули взять кого-то из них в свое шоу, или побоялись бы общественного осуждения?

Я уже говорил предварительно, что те люди, у которых есть четкая позиция, с ними мы готовы продолжать диалог. Это не означает, что мы уже утвердили или готовы утвердить их для участия в одном из наших проектов. Я не готов сейчас говорить о конкретных именах, потому что считаю, что нужно разговаривать с этими артистами, с этими звездами.

Но те люди, у которых четкая проукраинская позиция, имеют право звучать.

Осуждает ли Завадюк Потапа и что думает о Тарасе Тополе

Вы всегда отмечали, что в ваших проектах снимаются самые актуальные знаменитости, о которых говорят, какие актуальны. Сейчас достаточно неоднозначная ситуация сложилась с Потапом – тренером "Голоса страны", с Владом Ямой – судьей "Танцев со звездами". Они уехали из Украины и все шесть месяцев о них говорят в довольно отрицательном ключе. Как вы к этому относитесь, и не повлияет ли это на ваше сотрудничество в будущем?

О сотрудничестве в будущем пока рано говорить, потому что все мы ждем целесообразности возобновления больших событий в эфире. Мы живем в такое непростое время, что осуждать откровенно кого-то, особенно в сети, в интервью, в инстаграме – очень неправильно, потому что это работает только на руку агрессору. Все мы должны сплотиться в совместной борьбе. Это выбор абсолютно каждого человека, это, прежде всего, его жизнь.

Что касается Потапа. Я не соглашаюсь с тем, что он неактивен. С первых дней войны он очень активно ведет свой инстаграм. Возможно, кому этого мало, однако он активно обращался и обращается и к коллегам в россии, и к российским звездам, и показывает все, что происходит в стране, параллельно участвует в благотворительных концертах, продюсирует Настю Каменских.

Кроме того, они вместе с NK во время концертов собирают средства для ВСУ и уже передали более 75 миллионов гривен благотворительной помощи. Поэтому я считаю, что его участие достаточно активно.

Кто где сейчас находится – это выбор каждого человека. И я точно не тот человек, который имеет право осуждать это сейчас.

Потап на благотворительном вечере в Чикаго / Фото из инстаграма рэпера

Многие сравнивают первых звезд страны с теми артистами, которые отважились взять в руки оружие. Например, с Тарасом Тополей, с Андреем Хлывнюком из "Бумбокса". И на контрастах, возможно, кажется, что информационной борьбы маловато.

Я считаю, что здесь нужно конкретно спросить у Потапа. Но у каждого свой фронт, и только время покажет кто, где и что сделал для страны.

Если говорить о Тарасе Тополе, Андрее Хлывнюке. Тарас Тополя вообще был маломедийной личностью, он редко появлялся в разных развлекательных телешоу. Также Андрей Хлывнюк – в его биографии есть только "Х-фактор", и на этом точка. Рассмотрели бы вы их для сотрудничества в своих будущих проектах? Как вы относитесь к этим звездным защитникам?

Конечно, мы и раньше рассматривали их для участия в "Танцах со звездами", и в "Голосе страны" на самом деле. И вели переговоры с Тарасом Тополей в прошлом году об участии в "Танцах", однако у него был слишком плотный график.

Иногда мне как продюсеру сейчас даже немного стыдно, что я недооценивал кого-то из них. Я сейчас говорю о Тарасе Тополе, потому что я открыл его совершенно с другой стороны. И это не может не захватывать. Это опять же его личный выбор – быть на фронте с ружьем. И это о смелости. Этот человек точно войдет в историю.

Я думаю, очень своевременно он спел с Эдом Шираном. Это очень классная коллаборация получилась. У меня этот трек несколько месяцев был на постоянном репите. Я считаю, что Тарас Тополя – это один из героев нового времени, абсолютно.

И, кстати, он участвовал и в наших событиях, понравился нашей команде своей простотой и искренностью. Я думаю, что абсолютно трушные люди – это те люди, к которым мы будем дальше тянуться.

Тарас Тополя на фронте / Фото из инстаграма группы "Антитела"

Напомним, в мае группа "Антитела" спела на телемарафоне Save Ukraine — #StopWar, правда, не у Бранденбургских ворот в Берлине, а с вокзала в Киеве. Тогда Тарас Тополя впервые исполнил свой хит Hello на английском языке.

Эти шоу нужны людям, – что будет с "Голосом страны" и "Танцами со звездами"

Война "заморозила" немало ваших проектов – 12 сезон "Голоса страны", который громко прогремел в январе, но так и не завершился, новый сезон "Танцев со звездами", в который вы приглашали и Дашу Астафьеву, и Анну Кошмал из "Сватов". Что будет с этими телешоу?

Кстати, Даша Астафьева – это еще один человек, открывшийся с другой стороны. Если она смотрит это интервью, я тоже восхищаюсь Дашей. Я знаю, что между нами было несколько споров, и я бы еще раз хотел извиниться за них перед тобой, Даша. И безусловно, если "Танцы" будут дальше, а я уверен, что они будут, Даша обязательно будет в них и будет танцевать.

Даша Астафьева на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма проекта

Что касается наших проектов. Сейчас мы проходим глобальные исследования по рынку, целесообразности проектов. Но я как продюсер больших событий считаю, что людям нужны проекты, которые могут их вдохновлять, которые могут мотивировать их, которые показывают, что украинцы талантливы, современны, креативны, и это тоже наше оружие – наши люди, наш талант, музыка и искусство. Потому что без культуры нет страны, это очень важно. Поэтому я уверен, что эти великие проекты, большие события, безусловно, изменятся, изменят свой вектор, изменят свое наполнение. Безусловно, они должны быть on the same page (на одной странице, – 24 канал) со временем, в котором мы живем. Но я уверен, что они будут иметь место, и люди по ним очень соскучились. Эти шоу нужны людям.

О том, произойдет ли это в ближайшее время, вы узнаете из официальных пресс-релизов, новостей и нашего инстаграма. Конечно, мы думаем об этом, потому что 1+1 production, наши большие шоу всегда были трендсеттерами на рынке. И мы будем оставаться ими и дальше. Мы рассматриваем такую возможность и видим большой запрос от пользователей в соцсетях на этот счет.

Владимир Завадюк с Надеждой Дорофеевой на съемках "Голоса країни 12" / Фото с прессслужбы

Что сейчас с участниками "Голоса страны", попавшими в следующие этапы? Ваше сотрудничество с ними на паузе? Вы сообщили им, что съемок не будет?

Конечно, наш кастинг-отдел, наша кастинг-директор Катя Шишкина находится с ними на постоянном контакте. Кроме того, в начале войны мы вместе с "Завтраком с 1+1" в инстаграме организовали наш общий небольшой проект, который назывался "Музыкальная оборона". Это тот проект, где участники "Голоса страны" и другие исполнители преподавали свои песни, саундтреки до времени, в котором мы живем, и связанные с войной, с сопротивлением Украины против россии.

Я уверен, что еще будет один большой концерт или какой-нибудь сборник, куда обязательно войдут все эти композиции. Потому что часть уже стала историей, часть из них являются настоящими хитами, саундтреками нашего времени. Мы находимся в постоянном диалоге с нашими участниками, потому что для нас важно, что с ними происходит, и где они находятся.

О конфликте с Кароль, трансформации Осадчей и карьере Горбунова

В прошлом году все активно обсуждали ваш конфликт с Тиной Кароль. Сейчас она часто появляется на ваших благотворительных мероприятиях. Наладились ли ваши отношения с Тиной во время войны или, возможно, никакого конфликта и не было?

Вы знаете, за время работы с Тиной сложных моментов было много, однако это не конфликт, это просто рабочие моменты, в которых кто-то хочет видеть конфликт. И это тоже совершенно нормально.

Мы сейчас сотрудничаем с Тиной во всех наших марафонах, в наших проектах вместе с "Динамо". И я благодарен Тене за то, что она участвовала в каждом из них – начиная с Save Ukraine и заканчивая Match for peace. Безусловно, мы с Тиной родные люди. Поэтому мы и сейчас находимся на связи друг с другом, интересуемся, как дела. Мы очень много времени работали вместе, и это совершенно нормально.

Владимир Завадюк с Тиной Кароль / Фото из инстаграма продюсера

Напомним, в декабре 2021 года Тина Кароль объяснила, что ушла из "Голоса страны", потому что "в интригах и хайпе не готова участвовать". "Я все-таки могу дать немного больше профессионализма и качества, поэтому прямо сказала – вам нужно обращаться к другим героям", – цитировала певица слова, с которыми обращалась к продюсерской команде Завадюка.

Вы также тесно сотрудничали с Катей Осадчей, ведущей "Голоса страны". В волонтерскую работу она включилась с первых дней войны – запустила телеграмм-канал "Поиск пропавших", социальный проект "Найти своих". Как вы прокомментируете такую трансформацию Кати Осадчей? Вернется ли она к своему острому, провокативному образу из "Светской жизни"?

Вы знаете, Катя Осадчая не стала менее острой, просто нужно очень четко чувствовать и понимать время, в котором мы живем. И это то, о чем я говорил раньше – кто-то из наших любимых героев уже остался в прошлом, а кто продолжает много работать и, безусловно, останется героем нового времени.

И это новая роль Кати, за которую я очень ее уважаю. Это очень крутая миссия – искать пропавших. По рассказам Кати знаю, как сложно лично переживать все эти истории.

Однако я думаю, что "Светская жизнь" никуда не исчезнет и обязательно будет после войны. Потому что нас с вами, безусловно, ждут и концерты, и события, и новые звезды. Всё это будет, но сейчас другое время, и у каждого из нас другая миссия. Важно ее понимать и идти с этой миссией до конца, насколько ты можешь. И быть честным и с собой, и с людьми.

Муж Кати Осадчей Юрий Горбунов тоже включился в волонтерские инициативы. Однако если раньше они были топ-ведущими странами и королями прямых эфиров развлекательных проектов, то сейчас сместили фокус. Юрий Горбунов, например, присоединился к команде утреннего шоу "Завтрак с 1+1". Можно ли считать, что из-за отсутствия больших развлекательных проектов произошел своеобразный спад его карьеры?

Нет, конечно. Я считаю, что Катя и Юра были и остаются топ-ведущими. Они любимцы миллионов людей в нашей стране. Просто миссии каждого из них сейчас разные. То, что Юра работает в "Завтраке с 1+1" – это, прежде всего, для зрителей. Потому что они любят Юру, привыкли к нему, доверяют ему.

Кроме того, Юра начинал с утреннего проекта на "Новом канале", с "Подъема" с Машей Ефросининой. Я думаю, что для него это очень классный новый челлендж и еще одна телевизионная жизнь, которую он сейчас проживает в "Завтраке с 1+1". Поэтому я не чувствую никакого спада в карьере Юры, нет. К тому же "Завтрак с 1+1" – это одно из самых успешных и рейтинговых шоу страны, лидер в своем сегменте.

Владимир Завадюк с Катей Осадчей и Юрием Горбуновым / Фото из инстаграма продюсера

Сценарий пишется артистами, – об интригах и "грязном белье" на телешоу

Знаю, что вы достаточно спокойно относитесь к критике. В сети вам как продюсеру "Голоса страны" и "Танцев со звездами" часто "прилетало", что в ваших телешоу слишком много скандалов, слишком много интриг, "грязного белья". Изменится ли этот ваш подход к проектам после войны, и считаете ли, что это действительно неуместно?

Во-первых, к любой критике я отношусь совершенно открыто. Я читаю комментарии, и если они написаны искренне, людьми, которые действительно так считают – это шанс изменить себя и посмотреть на то, в чем ты, возможно, недоработал.

Что касается наших шоу, то я считаю, что эти шоу прежде всего о мечте, вдохновении и пути к этой вершине. Это шоу о невероятной трансформации. Вы знаете, сейчас очень много людей, которые до этого писали комментарии, что очень много скандалов в шоу, пишут, как они соскучились по большим шоу. Я думаю, что люди только сейчас поняли истинную цель этих проектов и о чем эти проекты.

И очень важно понимать, что сценарий к каждому из наших проектов пишется участвующими в них артистами. И это абсолютно нормально, когда во время подготовки к большому проекту, когда на кону стоит все, как в "Танцах со звездами", люди ссорятся друг с другом, любят, целуются, сплетничают. Люди, вы все это делаете в жизни, и это абсолютно нормально. Это о нас, о людях. Но я считаю, что добро всегда должно побеждать зло, побеждать негатив, который может быть внутри. Это то, что мы обычно пытались донести в наших шоу.

Очень хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что наши шоу всегда были не просто телепродуктом, не просто развлечением. Это был контент, который всегда говорил об украинской музыке, для которого всегда был важен генокод нации, ценности и открытости, и свободы, и правильного отношения к людям с инвалидностью, и сознательного отношения к людям ЛГБТ. Для нас важно формировать современное общество. Потому что все, что связано со стереотипами, осталось где-то в прошлом вместе с героями, которые до сих пор об этих стереотипах говорят в сети, за что мне стыдно.

Владимир Завадюк за кулисами "Танцев со звездами" / Фото из прессслужбы

Напомним, в мае 2021 года Завадюк признался, что роман Тины Кароль и Дана Балана на "Голосе страны" был "синтетически создан": "Моя задача, как продюсера, было заставить поверить Дана в то, что он интересен Тине, а Тину – в то, что Дан ею интересуется".



Однако затем поспешил добавить: "Это созданная история, ставшая реальностью", и извинился перед поклонниками Кароль и Балана, "которых могла оскорбить ложная интерпретация" его выражения.

Вместе с хейтом в комментариях я заметила, что публика неоднократно писала о том, что хочет увидеть вас на паркете "Танцев со звездами". Решитесь ли вы бросить себе такой вызов?

Кстати, да. Помимо хейта обычно очень много положительных комментариев. Это классный баланс, тогда шоу интересны зрителю.

Вы знаете, нет, потому что мои настоящие вызовы – это новые интересные проекты и большие телешоу. Мои настоящие вызовы – это и обучение, и спорт, и то, в чем можно становиться лучше. А танцевать на паркете – это дело за главными героями, которых любят софиты, за звездами. Наше дело подсвечивать звезд правильно, чтобы они сияли.

Как Завадюк отреагировал на закрытие телеканала Ахметова

В июле закрылся телеканал "Украина" Рината Ахметова, который являлся вашим главным конкурентом по развлекательным шоу. Как вы на это отреагировали и не думали ли взять к себе в команду кого-нибудь из "Украины", ведь без работы осталось много звезд, специалистов?

Телеканал "Украина" был сильным игроком на рынке, также диктовавшим моду на этом рынке. Безусловно, являлся нашим конкурентом. Мы совершенно нормально к этому относимся. Естественно, закрытие телеканала "Украина" для всех нас было шоком. Очень многие коллеги и люди, с которыми мы когда-то начинали, остались без работы. Конечно, мы всегда открыты к идейным, вдохновенным, креативным, поэтому, когда будем иметь возможность пригласить людей к нам на работу, мы с удовольствием это сделаем.

Кароль сама гримировалась, делала прическу и гладила платье, – о благотворительных концертах и куда уходят деньги из них

Мы уже упоминали о еще одном вашем векторе работы – это благотворительные концерты, социальные инициативы за рубежом. В том числе три телемарафона. Сколько вашей команде стоит организация одного телемарафона?

Для нас это правильный новый вектор нашего развития. Кстати, иногда я даже огорчаюсь, что многие телепродюсеры, которых я знаю, довольно пассивно проявили себя в это время. Потому что мне кажется, что чем больше активности в это время, тем лучше. Но это их выбор, я никого не осуждаю. Каждый переживает эту войну по-своему. Однако я считаю, что все мы должны объединяться ради совместных усилий и дальше продуцировать контент – своевременный, целесообразный сейчас, который и есть культурным фронтом.

Да, три марафона – это Save Ukraine, Save Ukraine два и Embrace Ukraine в Амстердаме. Три огромных события в очень короткие сроки, сделанные усилиями большой команды. Я очень благодарен всем присоединившимся коллегам из 1+1 коллегам, из Общественного, которые вместе с нами делали эти марафоны, коллегам из Atlas, без них ничего не произошло бы, коллегам из Киевстара, из "Динамо".

Безусловно, я не могу разглашать бюджеты, потому что это всегда было коммерческой тайной. Однако больше денег мы тратили на логистику. Нам очень помогали страны, которые принимали нас. Мы за это им очень благодарны. Они помогали часто и организацией, и стаффом (персоналом, – 24 канал), и техникой на площадках, и разрешениями.

Владимир Завадюк с организаторами телемарафона Embrace Ukraine / Фото из инстаграма продюсера

Сложнее всего было делать телемарафон в Берлине у Бранденбургских ворот. Эта идея изначально казалась вообще mission impossible (миссия невозможна, – 24 канал) . Это знаковая локация для всего мира, и там должна была звучать Украина. Мы сделали это общей командой. Нам помогали наши коллеги из Эстонии, работавшие вместе с нами как телевизионная команда.

Я считаю, что эти события должны прежде всего показать, как Украина героически борется с россией, но в то же время показать, что Украина – это и есть Европа. Мы не приехали в Европу сейчас, а мы и есть Европа. Мы есть вы. Поэтому эта война особенно опасна для всего мира.

Мы умны, креативны, прогрессивны, модны, стильны и очень инновационны. Очень важно, что за эти полгода вся Европа об этом узнала. И это еще одна важная миссия – не только показывать ужасы, которые происходят в Украине, но и вдохновлять других. Потому что часто говорят, что европейцы устали от плохих новостей. Это правда. Поэтому им важно понимать, что мы – сильные партнеры. Для нас это очень важно.

Украинские звезды на телемарафоне Save Ukraine в Берлине / Фото с инстаграма Владимира Завадюка

За эти марафоны мы собрали более 55 миллионов гривен в помощь Украине, в помощь украинской армии. Мы собирали эти деньги вместе с Минсоцполитики, с United24. Также мы делали события Match for peace во многих городах Европы. Самый масштабный Match for peace, безусловно, состоялся в Польше с классной сценической работой наших режиссеров, абсолютно гениальных для европейского рынка. Поэтому да, это миссия. Я считаю, что это те задачи, которые мы должны выполнять сейчас.

Вы заговорили о благотворительных сборах средств на телемарафонах. На самом деле разница в пожертвованиях колоссальна: на первом телемарафоне в Варшаве вы собрали рекордные 40 миллионов гривен, в Берлине – 6, а в Амстердаме не дотянули до 3. Как вы относитесь к такой нелестной статистике, и почему так происходит, по вашему мнению?

Я считаю, что собрание не есть маленькими, если приплюсовать абсолютно все события, над которыми мы работали, которые мы бродкастили. Однако мы должны понимать, что те собрания, которое были в начале войны, не сравнимы с тем, которое есть сейчас, учитывая общеэкономическую ситуацию внутри страны и внутри Европы. Поэтому мы благодарны каждому, кто донатит до сих пор на нужды Украины. Сколько бы это ни было, для нас это очень важно.

Слава Демин говорил о том, что не все деньги с благотворительных концертов уходят на благотворительность. Что якобы некоторые организаторы берут процент себе за организацию, некоторым артистам платят гонорары, а все, что осталось, идет в благотворительные фонды или конкретно на вещи на фронт. Как это работает у вас, и выступают ли ваши артисты бесплатно?

Я не знаю о таких опытах. Если они есть, то я их осуждаю, потому что это позорно. В нашем случае все деньги уходили именно на благотворительность – сразу в Минсоцполитики или на United24. Все звезды во время наших событий выступают совершенно бесплатно.

Это очень важно и для нас, и для них. И тот бюджет, который тратится на производство событий – это бюджет наших партнеров, который инвестирован в эти события и в то, чтобы Украина звучала. За что мы очень благодарны нашим партнерам.

Если на ваших событиях артисты работают бесплатно, то, может, из-за отсутствия гонорара кто-то из знаменитостей отказывался от участия в них?

Нет, у нас достаточно сталые, крутые связи со всеми артистами, поэтому для нас не проблема договориться с кем-либо, у кого опять же есть классная, четкая, понятная, проукраинская позиция и репертуар, есть что транслировать и сказать обществу, потому что это сейчас очень важно. Поэтому никто нам не отказывал, все совершенно понимали, что это бесплатно. Многие были готовы приехать и за свой счет, и гримироваться самостоятельно.

Опять же приоткрою закулисье. У нас на площадке работали и гримеры, и стилисты, однако большинство артистов, учитывая наш небольшой штат, в перерывах самостоятельно догримировывались, самостоятельно одевались.

Сложно представить, как, например, во время Match for peace в Англии Тина Кароль самостоятельно гримируется, делает себе прическу и даже гладит свое платье. Но это реальность. Потому что артисты сейчас понимают свою цель, понимают, что все деньги должны пойти на помощь Украине, армии.

За последние две недели многие звезды вернулись в Украину – это и Надя Дорофеева, и Маша Ефросинина, и Alyona Alyona, и Настя Каменских. Возникают подозрения, что их появление приурочено ко Дню Независимости. Возможно, вы расскажете, планируется ли какое-нибудь мероприятие на 24 августа, ведь раньше вы участвовали в таких крупных ивентах.

Да, в прошлом году мы делали большое событие "Ковчег", которым я очень горжусь. Это концерт классической музыки. Это событие организовано на мировом уровне опять же несколькими командами. Это событие, кстати, может получить свое продолжение в Европе.

Что касается Дня Независимости, то над ним традиционно работает команда Офиса Президента. Поэтому мы готовимся к другим событиям, о которых тоже скоро вам расскажем.

Владимир Завадюк за кулисами концерта "Ковчег "Украина" / Фото из прессслужбы

К слову, в День Независимости в эфире национального телемарафона "Единые новости" транслировали праздничный концерт, который почти двое суток снимали на станции метро "Майдан Независимости". К нему присоединились самые популярные артисты – "Бумбокс", Kalush Orchestra, Джамала, Монатик, Тина Кароль, Верка Сердючка, Go_A, Wellboy и другие.

Он супергерой, но очень простой, – о работе с Зеленским

Раньше вы с Владимиром Зеленским работали на один медиахолдинг и наверняка встречались с ним в кулуарах. Как вам изменения Зеленского и каким вы помните его еще во времена телевизионной карьеры?

Он всегда был лидером. Мы не работали с ним близко. Мы сталкивались с ним только во время одного из прямых эфиров "Танцев со звездами" – финала второго сезона, где он был одним из членов жюри.

Он на меня произвел впечатление невероятно профессионального человека – пунктуального, искреннего, взвешенного. Это был классный опыт совершенно. Он очень прост.

По Зеленскому в наши дни. Безусловно, это суперзвезда, супергерой для всего мира. Человек, являющийся лидером нации, объединивший вокруг себя всю страну. И если говорить о настоящей смелости, то это о нем, конечно. Я восхищаюсь им.

Какое шоу Завадюк устроит в День победы

Вы как продюсер крупнейших шоу страны, наверное, уже представляли себе День победы. Какой ивент вы хотели бы организовать в честь Дня победы, и каким вы видите празднование нашей победы?

Я думаю, что для каждого это будет очень личный праздник, каждый почувствует эту победу по-своему. Это, безусловно, будет праздник через слезы, но я думаю, что это будет событие, которое произойдет сразу в нескольких странах, в нескольких столицах мира и объединит вокруг себя людей со всей планеты. Потому что это победа не только Украины, это победа всего мира над тиранией, злобой и всем тем, чем сейчас россия.