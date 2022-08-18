Осенью телеканал СТБ планирует вернуть в эфир развлекательные шоу и сериалы. Среди них и танцевальный проект "Танцы.World of Dance". В судьях там была украинская хореографша Татьяна Денисова, работающая в россии и не осуждающая ее за войну. Так что Украине пришлось просить правообладателей о новом формате программы, в котором не будет коллаборантов.
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Как на "Танцах.World of Dance" наказали Татьяну Денисову
"Одна из судей проекта – гражданка Украины Татьяна Денисова – отказалась от публичного осуждения российского террора и заявлений в поддержку Украины. В связи с этим телеканалом СТБ еще весной было принято решение прекратить любое дальнейшее сотрудничество с Денисовой", – сообщили представители шоу.
Так, через Денисову из "Танцев.World of Dance" уберут и других судей – Макса Чмерковского и Евгения Кота. Это будет первый в истории шоу сезон без жюри.
СТБ согласовал с правообладателем формата World of Dance обновленную версию шоу без жюри через судью, которая продолжила сотрудничество со страной-врагом. Канал перемонтировал отснятые до 24 февраля эпизоды, вырезав все фрагменты с участием жюри,
– говорится в сообщении.
Судьи шоу "Танцы.World of Dance" / Фото СТБ
Как отреагировала сеть
Телезрители обрадовались, что предательницы Татьяны Денисовой не будет на "Танцах.World of Dance" и напомнили, что еще до 24 февраля просили заменить хореографшу, ведь последние 8 лет та работает в государстве-агрессоре:
- "А ведь мы говорили за Денисову. Сколько хейта было же";
- "Вам же писали об этом еще как только ее сюда пригласили. Тогда не прислушались. Хорошо, что хотя бы теперь пришли в себя";
- "Зачем вообще брали в шоу ту Денисову? У нас хватает талантливых танцовщиков, которые бы прекрасно справились с ролью жюри";
- "Вам еще в феврале люди писали: "Не берите на съемки Денисову". Очевидно все. Не было бы этих проблем";
- "Какое показательное фарисейство! То есть до войны участие Денисовой энд компани вам совсем не мозолило и моральные принципы позволяли? Все ок?";
- "Еще бы таких гражданства лишали и депортация! Тогда хоть немного Украина избавилась бы от предателей".