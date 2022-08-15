Премьера трека "Люди як кораблі" состоялась 15 августа – за 2 дня до дня рождения Андрея Кузьменко, который праздновал бы 54-летие. На следующий день после трагедии в Виннице ROXOLANA дала небольшое интервью в "Завтраке", где нечаянно призналась, что именно 14 июля она должна была выпустить хит Кузьмы. И об этом ее очень просил Евгений Коваленко – погибший звукорежиссер.

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Он всегда ждал нас за кулисами, то есть на всех концертных паузах мы могли перекинуться несколькими словами, пошутить. И я вспомнила, как мы должны 14 июля выпускать песню Кузьмы "Люди як кораблі". И я почему-то вспомнила, что именно он первый ко мне подошел и сказал: "Пожалуйста, выпусти ее, потому что с первого раза я ее обожаю, она мне очень нравится",

– вспоминала ROXOLANA.

Стоит добавить, что премьера песни "Люди як кораблі" вышла двойной, ведь, кроме релиза новой современной версии, ROXOLANA записала песню в оркестровой аранжировке. Несмотря на то, что хиту уже 16 лет, песня не потеряла своей актуальности, считает певица.

ROXOLANA – Люди як кораблі: видео онлайн

"Эта песня – одна из моих самых любимых и спеть ее было моей давней мечтой. Поэтому я очень благодарна представителям Кузьмы, которые предоставили нам разрешение на исполнение его песни. Мы сразу включили ее в свои выступления перед военными и увидели, насколько по-разному они воспринимают слова Андрея Кузьменко… Сейчас – тяжелое время… Люди могут чувствовать себя растерянными, испуганными и одинокими, но стоит только оглянуться вокруг, протянуть руку и ты сразу понимаешь, что рядом с тобой единомышленники, переживающие то же, что и ты, и готовые протянуть тебе руку в ответ", – поделилась певица.

В видеоклипе режиссера Руслана Махова сняты не профессиональные актеры, а волонтеры, медики, переселенцы с оккупированных территорий, у каждого из которых своя нелегкая личная история.

В этом мире мы действительно все разные, как те корабли – кто-то может быть маленьким челноком или большим парусником, катером или лайнером, но мы все, украинцы, плывем одним течением и должны держаться вместе, чтобы достичь нашего берега, где нас ждет наша общая победа,

– убеждена певица.



ROXOLANA с героями клипа "Люди як кораблі " / Фото прессслужбы



Герои клипа ROXOLANA / Фото прессслужбы