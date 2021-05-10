Ни Тина Кароль, ни Дан Балан никогда официально не подтверждали и не опровергали слухи о романе, который ей приписывают последние три года. Огромное количество фанов поверило в чувства между артистами, однако Владимир Завадюк заверил, что это был лишь пиар-ход ради хайпа.
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История Дана и Тины, конечно же, была синтетически создана. Моя задача, как продюсера, была заставить поверить Дана в то, что он интересен Тине, а Тину – в то, что Дан ею интересуется,
– заявил Владимир Завадюк.
Он добавил, что история стала "настолько легендарной, настолько интересной, настолько увлекательной, что даже Дан и Тина сами в нее поверили". Благодаря вымышленному продюсером роману множество зрителей пересмотрело 9 и 10 сезоны проекта "Голос страны", тем самым подняв его рейтинги.
Добавим, Владимир Завадюк поспешил объяснить свое резонансное признание, которое сделал во время воркшопа. Он не стал отрицать, что роман Тины Кароль и Дана Балана был прописан сюжетом, однако заверил: симпатия звездных тренеров переросла в реальную жизнь.
Это созданная история, которая стала реальностью,
– оправдался продюсер.
Продюсер объяснил роман Тины Кароль и Дана Балана / Фото "Культурная Прачечная"
Стоит знать Продюсер "Голоса страны" прокомментировал отношения Тины Кароль и Дана Балана
Роман Тины Кароль и Дана Балана: что об этом известно
- Зрители вокального шоу "Голос страны" были уверены, что поп-дива закрутила роман с молдавским музыкантом, ведь они устраивали страстные танцы прямо на сцене, а за кулисами держались за руки.
- Дан Балан появился и в 11 сезоне "Голоса страны", став звездным советником Тины Кароль во время выбора четвертьфиналистов. Знаменитости вновь подогрели слухи о романе, поскольку их диалоги были романтичными и интимными. Мужчина заявил, что всегда рядом, спровоцировав разговоры о жизни вместе.
- Если судьи "Голоса страны" якобы верят в отношения Тины и Дана, то Оля Полякова и Потап считают, что это все игра.