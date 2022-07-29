Эту тему Демин обсудил в разговоре с певцом POSITIFF. По словам ведущего, артисты берут гонорары за благотворительные концерты, объясняя, что это их работа.

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Слава Демин об артистах на благотворительных концертах

Украинские артисты часто выступают на концертах за границей, часть средств из которых идет на помощь Украине. Однако это не значит, что все концерты абсолютно благотворительны.

Организаторы берут определенный процент с этих благотворительных концертов себе за организацию, некоторым артистам, кто не готов выступать бесплатно, они платят определенный гонорар. Возможно, не полон, но он все равно есть. И все остальные остающиеся деньги идут на помощь. Так это работает. Сейчас многие артисты ездят по концертам и пишут: "Часть заработанных денег пойдет на помощь ВСУ, детям и тому подобное",

– рассказал Демин.

Слава Демин о благотворительных концертах и заработке артистов: смотрите видео онлайн

Певица TAYANNA в разговоре с Деминым рассказывала, что обычно артистам оплачивают только дорогу и райдер. За выступы гонорары получают редко. Большинство исполнителей сейчас живут за деньги, получаемые из рояли, и за сбережения, которые успели сделать до войны.

Недавно мы пообщались с певицей Alyosha, сейчас находящейся на США и также выступающей там на благотворительных концертах. Она также поделилась, получала ли деньги за такие выступления и рассказала, на какие нужды будет собирать средства на концертах, которые сама организует. Об этом и многом другом скоро читайте в материале в рамках проекта "Интервью24" .