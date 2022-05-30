На международный телемарафон Save Ukraine – #StopWar в Германию прилетело множество ведущих украинских артистов – от победителей Евровидения-2022 группы Kalush Orchestra до "Океана Эльзы". Все они дали общий концерт перед Бранденбургскими воротами для более чем 15-тысячной публики.

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Приехать в Берлин не смогла группа "Антитела", которая в полном составе служит на Харьковщине. Так что в прямой эфир музыканты вышли с железнодорожного вокзала в Киеве.

Выступление "Антител" на телемарафоне Save Ukraine — #StopWar

Привет, мир! Мы "Антитела", и мы на железнодорожном вокзале в Киеве. Это место, где тысячи украинцев спасаются от войны. Мы обязательно победим, и мы обязательно будем ждать всех дома,

– пообещал лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.

В рамках телемарафона Save Ukraine – #StopWar коллектив исполнил свой хит 2019 Hello, возглавивший их шестой студийный альбом. Из-за войны Тарас Тополя сменил строки второго припева:

"Привет!

С туманного завтра.

Привет!

За какими мечтами ты следуешь?

Привет!

Если вы продолжаете чувствовать.

Привет!

Не превращайте свои недоразумения в гром пушек в воздухе.

Вы зажжете миры".

"Антитела" спели на железнодорожном вокзале в Киеве: видео

Напомним, первый международный телемарафон Save Ukraine – #StopWar состоялся 27 марта в Варшаве, Польша. Его ведущими, как и в Берлине, были Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Тогда Тарас Тополя пел трек "Не сумуй", записанный с бойцом АТО Александром Рожко, а на нужды Украины удалось собрать 40 миллионов гривен!

Уже 96-й день полномасштабной войны группа "Антитела" не только борется за свободу с оружием в руках, но и продолжает творить: