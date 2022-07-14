О пострадавших членах команды певице ROXOLANA сначала 24 каналу сообщила менеджер, впоследствии информацию подтвердила сама певица в соцсетях. На тот момент двое ребят боролись за жизнь в операционной. Сейчас стало известно, что один из них – Евгений – скончался от несовместимых с жизнью ранений.

К слову Из-за ракетного удара в Виннице член команды певицы Roxolana погиб: еще один борется за жизнь

Другой член команды – Андрей – в операционной, врачи борются за его жизнь.



ROXOLANA сообщила о смерти участника команды / Скриншот из инстаграмма

Как сообщил LAUD в своих соцсетях, погибший – Евгений Коваленко , молодой звукорежиссер концертов. Его инстаграм-страницу ранее обозначала в своих сообщениях ROXOLANA во время тура по Украине в последние недели. Также LAUD поделился, что познакомился с ним всего 2 дня назад.



Евгений Коваленко погиб из-за ракетного удара в Виннице / Фото из инстаграмма



Евгений Коваленко работал звукорежиссером / Фото из инстаграмма парня

Евгений работал у многих исполнителей во время концертов, в частности, он хорошо был знаком с артистом Вадимом Олейником. Он написал, что Евгений был очень крутым парнем и настоящим профессионалом: "Вспоминаю и плачу... Ты никогда мне не отказывал, даже когда был очень занят... Лети Жека, нам будет тебя не хватать".

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Ракетный удар в Виннице