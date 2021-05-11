На воркшопе "Ночь новых идей" Владимир Завадюк заявил, что историю любви звездных тренеров "Голоса страны" Тины Кароль и Дана Балана придумали ради рейтингов и хайпа. Теперь креативный продюсер опроверг то, что именно он "заставил поверить Дана, что он интересен Тине, а Дан ею интересуется".

Важно Роман Тины Кароль и Дана Балана придумали ради рейтингов "Голоса страны"

"Слова для моего выступления были выбраны не слишком метко, что вызвало изрядное количество ошибочных интерпретаций", – пояснил Завадюк в личном профиле в инстаграме.

Он подчеркнул, что его задача как продюсера – не синтетически создать, а вовремя заметить и показать "химию" между тренерами. Романтическая история Тины Кароль и Дана Балана якобы развивалась на его глазах во время съемок двух сезонов вокального проекта.

Хочу извиниться перед Тиной и Даном, их поклонниками, которых могла оскорбить ложная интерпретация моего высказывания,

– написал продюсер "Голоса страны".

Владимир Завадюк поблагодарил Дана Балана "за нерв, который он принес в "Голос", а Тину – за многолетнее сотрудничество, которая позволила создать множество успешного контента".

Реакция сети

Мнения зрителей "Голоса страны" разделились. Большинство утверждает, что не верит оправданиям Владимира Завадюка:

"Гениальный перевзувач";

"Доверие подорвано уже очень давно, и я просто перестала верить в вашу искренность";

"Смешно читать";

"Зава заднюю включил";

"А как же синтетическая любовь?";

"Сначала говорите одно, а потом совсем другое".

Меньшинство все же убеждено, что роман Тины Кароль и Дана Балана – это не фейк ради рейтингов, а реальность:

"Хорошо, что вы признали свою ошибку и извинились. Я думаю, что даже слепой может увидеть любовь между Даном и Тиной. На тех, кто поверил, ваши слова не повлияли, а тех, кто не поверил в любовь, не убедить даже после того, как они об этом объявят";

"Радует, что вы можете признать свою ошибку".

Добавим, Владимир Завадюк не впервые комментирует отношения Тины Кароль и Дана Балана. Он уверял, что верит в химию между звездами.