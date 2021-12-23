Популярная украинская певица Тина Кароль впервые призналась, почему решила уйти с тренерского кресла "Голоса страны". Она поделилась, что важную роль в этом сыграл бэкстейдж.

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Почему Тина Кароль ушла из "Голоса страны"

Исполнительница рассказала, что решила отдать кресло тренера Юлии Саниной тогда, когда на бэкстейдже начали появляться непонятные интриги.

За 9 лет я видела в проекте "Голос" три продюсерские команды. Третья требует немного больше интриг и хайпа. А я в интригах и хайпе не готова участвовать, я все-таки могу дать немного больше профессионализма и качества, поэтому прямо сказала – вам надо обращаться к другим героям,

– поделилась Тина Кароль.

Знаменитость добавила, что за 9 лет в проекте она по-настоящему его полюбила, а к участникам относится, как к самой себе. Однако ее на шоу вроде бы обвиняли в том, что она слишком много побеждала.

"Моя задача была привести участника к результату не только вокально, но и психологически. И вот когда в прямом эфире звучит – пока Тина будет побеждать в этом проекте, зрителя будто склоняют к тому, что не стоит за нее голосовать, она уже много раз победила. И не за меня голосуют, голосуют за участника", – подчеркнула певица.



Тина Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль

Что известно о новых судьях "Голоса страны"

Несмотря на то, что Тина Кароль отдала кресло Юлии Саниной, фронтвумен The Hardkiss таки его не заняла. Добавим, что звезда заявляла, что была открытой для участия в шоу, однако вместо нее приняли другую. Поэтому в суперфинале "Танцев со звездами" объявили новых знаменитостей, ставших судьями: