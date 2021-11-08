"Танцы со звездами 2021" 10 выпуск: номер Логая с сыновьями и примирение Войтенко с женой

На "Танцах со звездами" осталось всего пять претендентов на победу. В 10 выпуске они впервые поразили телезрителей и судей двумя номерами. Один из них знаменитости станцевали со своими родными. Каким был самый трогательный эфир проекта, узнавайте дальше.

Вечер семьи на "Танцах со звездами" выдался самым душевным из всех десяти выпусков. Все потому, что звездные участники вышли на паркет со своими самыми близкими: актер Артур Логай – с женой Евгенией и двумя сыновьями, Дмитрий Каднай – с отцом, Александра Зарицкая – с бабушкой, Константин Войтенко – с женой Валентиной, Ольга Харлан – с сестрой Татьяной.

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Не меньшего уюта добавило то, что на балконе пары "принимала" Маша Ефросинина, которая уже в третий раз составляет компанию Юрию Горбунову и Иванне Онуфрийчук. Ей удалось смягчить драматический момент выставления оценок.

Номер-открытие с Wellboy

, в семейный вечер за судейским столом появилась дочь Екатерины Кухар Анастасия. Это едва ли не первое телевизионное появление крохи.

Семейный вечер на "Танцах со звездами" открыл любимец публики Wellboy с новым хитом "Вишні". Он зажег паркет вместе с бабушками и парами, которые остались в шоу. Их шуточная постановка сорвала аплодисменты зрителей.

"Танцы со звездами 2021" 10 выпуск: смотрите онлайн – номер открытия

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Артур Логай с Анной Карелиной, женой Евгенией и сыновьями

В 10 выпуске "Танцев со звездами" актер из сериала "Моя любимая Страшко" признался, что родители развелись, когда ему было всего три года. Поэтому он не хочет, чтобы внебрачный сын Герман не был обделен его вниманием.

Я хочу, чтобы мой сын не чувствовал того, что чувствовал я. Хочу, чтобы у него были и мама, и папа, которые его любят,

– заявил Артур Логай.

Так, семейным контемпом он призвал экс-супругов налаживать отношения ради детей. Эта пятерка станцевала под песню "Кохання", которую Ріапобой исполнил вживую. В прямом эфире Артура Логая поддержали не только жена и сыновья Герман и Лев, но и мама, которая вышла на связь из Польши. Ни она, ни ее звездный сын не смогли сдержать слезы.

"Танцы со звездами 2021" 10 выпуск: смотрите онлайн – выступление Артура Логая, Анны Карелиной, Евгении, Германа и Льва

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Константин Войтенко и Роксолана Маланчук

Первый танец в 10 выпуске звезда сериала "Когда мы дома" исполнил не с семьей, а с Роксоланой Маланчук. Он принял вызов от главного конкурента Артура Логая и поразил публику поддержками. Правда, не только со своей партнершей, а с "уменьшенной копией Роксоланы", как выразился Юрий Горбунов.

Под аккомпанемент Дэвида Аксельрода Константин Войтенко станцевал венский вальс. Судьи завалили его комплиментами за технику и смелые поддержки.

"Танцы со звездами 2021" 10 выпуск: смотрите онлайн – выступление Константина Войтенко и Роксоланы Маланчук

Александра Зарицкая с бабушкой и Юрием Мешковым

На паркет "Танцев со звездами" солистка группы KAZKA пригласила не маму, а бабушку Анастасию Алексеевну, которую называет "самым прекрасным человеком". Она хоть и боялась быть смешной, но согласилась на предложение знаменитой внучки.

На главном паркете страны Александра Зарицкая и Юрий Мешков устроили импровизированное сватовство. Их романтический фолк завершился поцелуями и комплиментами, которые летели в основном в адрес Анастасии Алексеевны.

"Танцы со звездами 2021" 10 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александры Зарицкой с бабушкой и Юрием Мешковым

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар

, в предыдущих выпусках Юрий Мешков намекал, что влюблен в Александру Зарицкую . Более того, не так давно певица порвала отношения с таинственным возлюбленным. Он якобы "не был суперстрессоустойчивым к Юре".

Как фехтовальщица, так и хореограф до сих пор болеют коронавирусом, поэтому не смогли выйти на паркет. Всю неделю они тренировались ночью, чтобы не пересекаться с другими участниками. Благодаря современным технологиям эффектная пара "вышла" на паркет с ча-ча-ча, хоть на самом деле танцевала на самоизоляции.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар присоединились к прямому эфиру по скайпу и признались, что все па давались им чрезвычайно сложно, ведь они чувствуют безумную слабость. Так, судьи похвалили пару за то, что проявила характер и жажду к победе.

"Танцы со звездами 2021" 10 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара

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KADNAY с отцом и Алиной Ли

На паркет "Танцев со звездами" Дмитрий Каднай пригласил отца Михаила, с которым в детстве тайком танцевал степ на лестничной площадке. Он стал достаточно успешным, чтобы воплотить мечту папы – зажечь с ним на большой сцене.

Вместе с Алиной Ли мужчины показали чарльстон, который посвятили борьбе с эйджизмом. По словам Екатерины Кухар, отец KADNAY – "бомба-ракета".

"Танцы со звездами 2021" 10 выпуск: смотрите онлайн – выступление KADNAY с отцом и Алиной Ли

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Александра Зарицкая и Юрий Мешков

Солистка группы KAZKA убеждена, что не зря вышла из зоны риска в 9 выпуске и "выжила" MELOVIN. В 10 прямом эфире она приняла вызов Ольги Харлан и пообещала поразить технической самбой.

В смелом блестящем мини-платье Александра Зарицкая обольстительно крутила бедрами и демонстрировала свою сексуальность. Однако, по мнению суровых судей, так и не смогла покорить сложную самбу.

"Танцы со звездами 2021" 10 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александры Зарицкой и Юрия Мешкова

Артур Логай и Анна Карелина

Актер принял вызов от конкурента Константина Войтенко и пообещал станцевать без фирменных поддержек, которыми якобы подкупает судей и зрителей. Артур Логай и Анна Карелина показали "лютый" квикстеп.

Фавориты судей сорвали аплодисменты зрителей. Екатерина Кухар даже проговорилась, что звезда сериала "Моя любимая Страшко" станцевал лучше, чем Войтенко. По мнению Чмерковского, у Логая самая лучшая партнерша, и они каждый эфир поднимают планку.

"Танцы со звездами 2021" 10 выпуск: смотрите онлайн – выступление Артура Логая и Анны Карелиной

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Ольга Харлан с сестрой Татьяной и Дмитрием Дикусаром

Не удивительно, что в семейный вечер на "Танцах со звездами" Ольга Харлан выступала с сестрой Татьяной, которую считает своим талисманом. Поскольку фехтовальщица болеет коронавирусом, они тренировались дистанционно.

Так, в двухэтажном загородном поместье девушки сняли фантастический фристайл в одинаковых полосатых пижамах. Влад Яма назвал их номер рекламой семейных ценностей.

"Танцы со звездами 2021" 10 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Харлан с сестрой и Дмитрием Дикусаром

KADNAY и Алина Ли

После болезни Дмитрий Каднай вернулся в бой за кубок победителя. Несмотря на слабость и большую усталость от элементарных движений он пообещал дойти до финала.

В 10 выпуске певец вместе с Алиной Ли воссоздали сюжет любимого фильма "Парфюмер". Их страстная румба, которую девушка танцевала с завязанными глазами, вызвала шквал восторга.

"Танцы со звездами 2021" 10 выпуск: смотрите онлайн – выступление KADNAY и Алины Ли

Константин Войтенко без жены Валентины

Звезда сериала "Когда мы дома" больше всего ждал семейный вечер на "Танцах со звездами". Таким образом он надеялся уладить конфликт с женой Валентиной, о ссоре с которой рассказал на всю страну. Его ложь лишь обострила семейный конфликт.

Константин Войтенко публично извинился за то, что сделал любимой больно. Он пригласил ее танцевать модерн в 10 выпуске, однако снова вышел на паркет сам. Неожиданно для зрителей, судей и самого актера, Валентина появилась в прямом эфире после его исповеди.

Я почувствовала, если не приеду – буду жалеть. У меня очень много благодарности за то, что у нас было и есть с Костей,

– заявила Валентина.

"Танцы со звездами 2021" 10 выпуск: смотрите онлайн – выступление Константина Войтенко

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Анна Кошмал и Александр Прохоров

Звезда "Сватов" стала второй претенденткой на участие в следующем сезоне "Танцев со звездами". В проекте ее хотели видеть телезрители, которые заваливали соцсети соответствующими сообщениями.

"Танцы со звездами 2021" 10 выпуск: смотрите онлайн – выступление Анны Кошмал и Александра Прохорова.

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