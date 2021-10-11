Свежий эфир "Танцев со звездами" посвятили "Вечеру кумиров". В дневнике Александра Зарицкая призналась, что ее вдохновением в этом году стал партнер Юрий Мешков.
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"У меня есть много людей, которые меня вдохновляют, но в этом году появился новый пример для вдохновения – мой партнер Юра. У меня больше причин любить себя, потому что он всегда делает мне комплименты говорит, что я красивая", – рассказала солистка KAZKA.
Она добавила, что стремится раскрываться от эфира к эфиру, чтобы оттянуть момент прощания с Юрием. Слова танцовщика ошеломили не меньше.
Она мне нравится как девушка. Она очень красивая, чувственная, с ней чувствуешь себя человеком. Саша – это мое сокровище,
– неожиданно заявил Юрий Мешков.
Александра Зарицкая с партнером Юрием Мешковым / Фото с инстаграма певицы
Что известно о личной жизни Александры Зарицкой
- Два года назад солистка группы KAZKA закрутила роман с иностранцем из Латвии, с которым познакомилась на фестивале Sziget. Однако в апреле 2020 года отношения закончились.
- Долгое время Александра Зарицкая была одинока, а после Atlas Weekend объявила себя квиром – человеком, который не принадлежит ни к одной сексуальной и гендерной идентичности.
- В сентябре KAZKA впервые рассказала о новых отношениях. Она отказалась рассекречивать личность бойфренда, однако заявила – он не из шоу-бизнеса.
- Их роман завязался совсем недавно и, по мнению артистки, не является супервменяемым, ведь влюбленные видятся очень редко.