Свежий эфир "Танцев со звездами" посвятили "Вечеру кумиров". В дневнике Александра Зарицкая призналась, что ее вдохновением в этом году стал партнер Юрий Мешков.

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"У меня есть много людей, которые меня вдохновляют, но в этом году появился новый пример для вдохновения – мой партнер Юра. У меня больше причин любить себя, потому что он всегда делает мне комплименты говорит, что я красивая", – рассказала солистка KAZKA.

Она добавила, что стремится раскрываться от эфира к эфиру, чтобы оттянуть момент прощания с Юрием. Слова танцовщика ошеломили не меньше.

Она мне нравится как девушка. Она очень красивая, чувственная, с ней чувствуешь себя человеком. Саша – это мое сокровище,

– неожиданно заявил Юрий Мешков.



Александра Зарицкая с партнером Юрием Мешковым / Фото с инстаграма певицы

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