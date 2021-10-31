Темой вечера 9 выпуска "Танцев со звездами" стал "вечер суперхитов "Океана Эльзы". Немало фанатов не понимали, почему традиционные выпуски в стиле Хеллоуина отменили, впрочем, выпуск получился не менее интересным и даже романтичным.

Важно "Танцы со звездами" 9 выпуск: какая пара навсегда покинула шоу

Номер-открытие с "Океаном Эльзы"

Девятый прямой эфир начался с эффектного номера: хор вокалистов исполнял легендарную песню "Вставай", во время которого шесть лучших пар исполнили совместный пасадобль. Кульминацией выступления стал выход Святослава Вакарчука, который завершил исполнение песни. Впрочем, следующие песни он не будет исполнять вместе со своими коллегами из "Океана Эльзы", а будет наблюдать за столиком зрителей.

"Танцы со звездами 2021" 9 выпуск: смотрите онлайн – номер открытия

Константин Войтенко и Роксолана Маланчук

Комедийный актер Константин рассказал, что его самым большим страхом является потерять семью, ведь известно, что у него сейчас нелады с женой Валентиной. И специально для нее он станцевал пасадобль под песню "Зеленые глаза". С этой песней у пары особая история – их любовь началась с этой песни на концерте "Океана Ельзы" на стадионе. Тогда он понял, что ее зеленые глаза пленили его навсегда. Подобную историю знакомства пары воссоздали на паркете шоу, где Войтенко искал свою партнершу среди других под импровизированный концерт.

"Танцы со звездами 2021" 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Константина Войтенко и Роксоланы Маланчук

Смотрите также "Танцы со звездами 2021" 8 выпуск: страстный фристайл Логая и жаркая румба Власовой

Артур Логай и Анна Карелина

Актер поделился, что последний прямой эфир на него произвел немалое впечатление, ведь тогда он попал в зону риска и даже танцевал "танец за жизнь". Из-за этого он даже оставил отпечаток кулака в стене павильона шоу. Теперь он настроен решительно, поэтому в новом танце под песню "Стреляй" он показал путь своего преображения – не только на проекте, но и в жизни, ведь в свое время он поборол зависимость от игровых автоматов.

"Танцы со звездами 2021" 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Артура Логая и Анны Карелиной

Александра Зарицкая и Юрий Мешков

Солистка группы KAZKA поделилась мыслями о чувствах к своему партнеру Юрию, ведь она хотела бы, чтобы их романтическая история не завершалась на проекте, а продолжалась дальше. Юрий признался, что тоже хочет продолжения, но сейчас он живет в маленьком городе, а для того, чтобы быть с Александрой, ему придется переехать в Киев и найти серьезную работу. Сейчас они работают над танцами, и в 9 выпуске "Танцев со звездами" они исполнили венский вальс под песню "На небе".

"Танцы со звездами 2021" 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александры Зарицкой и Юрия Мешкова

Читайте также Илона Гвоздева наконец объяснила, почему согласилась станцевать с MELOVIN

MELOVIN и Лиза Русина

Украинский исполнитель грустит, что в каждом эфире его и партнершу пытаются "закопать", хотя они убеждены, что танцуют не хуже Артура Логайя. О конфликте с Илоной Гвоздевой певец даже не вспоминал, предпочтя поделиться собственной историей, которая связывает его с группой "Океан Эльзы". С песни "Я не сдамся без боя" у него началась карьера, ведь кавер на эту композицию когда-то в Фейсбуке оценил Святослав Вакарчук, что придало ему немалой уверенности в предстоящем деле. Для паркета "Мэл"и его партнерша подготовили "горячее" танго.

"Танцы со звездами 2021" 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление MELOVIN и Лизы Русиной

Ольга Харлан и Дмитрий Жук

Украинская спортсменка Ольга Харлан в 9 выпуске, к сожалению, не смогла выступить в шоу "Танцы со звездами". Сначала преградой стала коронавирусная инфекция Дмитрия Дикусара, а в день эфира, 31 октября, Ольга традиционно сдала тест на коронавирус, который показал положительный результат. Ольга вакцинирована и сейчас не испытывает никаких симптомов, но вынуждена находиться на самоизоляции.

К слову Ольга Харлан и Дикусар заболели коронавирусом и не вышли на паркет "Танцев со звездами"

Дмитрий Жук, который должен был заменить Дикусара в 9 выпуске, здоров, но без партнерши не смог выступить. Поэтому организаторы показали зрителям запись с генеральной репетиции, которая состоялась еще в пятницу, где Ольга и Дмитрий были без костюмов, грима и зрителей – только чистые эмоции. Несмотря на выступление пара получила "иммунитет", чтобы станцевать в новом выпуске.

"Танцы со звездами 2021" 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Харлан и Дмитрия Жука

KADNAY и Алина Ли

Один из самых эффектных звезд шоу Дмитрий Каднай до сих пор не выздоровел от коронавируса, который у него диагностировали перед 8 выпуском шоу. Но он не опустил руки и решил принять участие в 9 выпуске дистанционно. Врачи разрешили ему выступать, но у него до сих пор еще есть большая слабость и кашель. Дмитрий занимался наедине в пустом танцевальном зале, пока Алина давала ему рекомендации онлайн.

Читайте также KADNAY до сих пор болеет коронавирусом и выступил дистанционно на "Танцах со звездами": видео

К слову, она полностью здорова, поскольку ранее переболела болезнью и имеет стойкий иммунитет к COVID-19. Следовательно, пара все же смогла исполнить номер по отдельности – танец фристайл под песню "Стена", которая стала для них очень символичной.

"Танцы со звездами 2021" 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление KADNAY и Алины Ли

Михаил Заливако и Анна Богдан

История этой пары довольно необычна, ведь их отношения начались во время проекта "Холостяк" 11 сезон, когда Михаил был главным героем, а Анна – его избранницей и победительницей сезона. Пара призналась, что давно мечтала стать участниками шоу, но ни он, ни она не являются профессиональными танцорами. Поэтому когда их пригласили для открытого кастинга, они без раздумий согласились.

Для подготовки вальса под песню "Обними" им выделили всего 3 дня, поэтому пара изрядно переживала, удастся ли им поразить зрителей. Анна даже пошутила, что этот номер стал репетицией к их первому свадебному танцу.

"Танцы со звездами 2021" 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Михаила Заливаки и Анны Богдан

Обратите внимание Михаил Заливако и Анна Богдан станцевали в образе жениха и невесты на "Танцах со звездами": видео