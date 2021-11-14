В новом выпуске "Танцев со звездами" 4 лучшие пары исполняли танцы под хиты Монатика. Получилось довольно необычно и интересно одновременно. Сам артист присутствовал в зале во время выступления участников. Отметим, что когда-то Монатик был судьей проекта с Екатериной Кухар и Владом Ямой, но впоследствии его заменил Григорий Чапкис.

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Номер-открытие с Монатиком

Один из последних выпусков "Танцев со звездами" начал Заслуженный артист Украины Монатик. Вместе с шоу-балетом и участниками проекта исполнитель станцевал и спел под песню "Зажигать".

"Танцы со звездами 2021" 11 выпуск: смотрите онлайн – номер открытие с Монатиком

KADNAY, Алина Ли и Влад Яма

Поскольку в 11 выпуске к участникам шоу присоединились профессиональные судьи шоу, то к фаворитам проекта – Дмитрию Каднаю и Алине Ли решил приобщиться Влад Яма. Тройка танцоров первыми выступили на паркете четвертьфинала зажигательное танго под композицию Монатика "Vitamin D". Выступление было по-настоящему фееричным, что отметили все судьи с временным судьей Монатиком.

"Танцы со звездами 2021" 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление KADNAY, Алина Ли и Влад Яма

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Артур Логай, Анна Карелина и Екатерина Кухар

Следующими на паркет вышли яркие и зажигательные Артур и Анна, которые с первого эфира покоряют паркет и завоевывают любовь зрителей. Логай убежден, что схож с Монатиком, ведь как и певца – его раньше никто не знал в Украине. Теперь он не только известный актер, но и танцор, который поражает своими поддержками. Для выступления пара и их временная партнерша – судья Екатерина Кухар подготовили яркую сальсу. Они станцевали под песню "Каждый раз" Монатика.

"Танцы со звездами 2021" 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Артура Логая, Анны Карелиной и Екатерины Кухар

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Дмитрий Дикусар, Ольга Харлан и Макс Чмерковский

Третьим на танцевальный паркет с одним из судей – Максом Чмерковским вышли Ольга и Дмитрий. Пара вернулась на паркет после двух недель изоляции из-за коронавируса и очаровала всех проникновенным и нежным танцем под лирическую песню Монатика "Сильно".

"Танцы со звездами 2021" 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дмитрия Дикусара, Ольги Харлан и Макса Чмерковского

Константин Войтенко, Роксоляна Маланчук и Монатик

К одной из самых обсуждаемых пар шоу, которая демонстрировала семейные драмы на проекте, присоединился герой вечера – Монатик. Пара стала последней, которая станцевала вместе с судьей шоу, ведь дальше участников ждали танцевальные батлы. Для завершающего этапа 11 выпуска Костя, Роксоляна и Монатик станцевали хип-хоп под песню "Кружит".

"Танцы со звездами 2021" 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Константина Войтенко, Роксоляны Маланчук и Монатика

Артур Логай и Анна Карелина

Впервые в истории проекта организаторы позволили зрителям самим выбрать, какой второй танец нужно танцевать в 11 выпуске. Для фанатов Артура Логая и Анны Карелиной в сети стоял выбор – станцевать ча-ча-ча или же пасадобль. Однако зрители предпочли пасадобль, поэтому через секунду после объявления результатов звезды станцевали под песню Манатика "Давай танцуй".

"Танцы со звездами 2021" 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Артура Логая и Анны Карелиной

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук

Звездная пара Константина и Роксоланы для второго этапа шоу готовили страстные танго и румбу, но зрители всего за 1 минуту онлайн тоже должны были решить, какой танец им танцевать. По итогам быстрого голосования, участники должны были исполнить румбу под песню "Мокрая" Монатика. По оценкам судей, им это удалось.

"Танцы со звездами 2021" 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар

Третьими для второго тура шоу готовились Ольга и Дмитрий. На репетициях они готовили квикстеп и джайв, но зрители в онлайн-голосовании в инстаграме выбрали джайв. Звездная пара станцевала под песню Монатика "LOVE IT ритм".

"Танцы со звездами 2021" 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара (видео появится позже)

KADNAY и Алина Ли

Последними во втором этапе шоу вышли на паркет Дмитрий и Алина. Зрителям поставили выбор между сальсой и новым для шоу стилем – vogue. По мнению фанатов "Танцев со звездами", пара должна была станцевать непривычный vogue. Звезды его и исполнили под песню "Выходной" Монатика.

"Танцы со звездами 2021" 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление KADNAY и Алина Ли (видео появится позже)