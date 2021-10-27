Участник "Танцев со звездами" и фаворит судьи Максима Чмерковского приоткрыл занавес на закулисье проекта. Как Артур Логай попал в рейтинговое шоу, с кем на самом деле конкурирует и как расценивает свои шансы на победу? Эти и другие подробности узнавайте в нашем интервью.

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Как вы попали на"Танцы со звездами"? Предлагали продюсерам свою кандидатуру или Вас пригласили?

Меня пригласили. Мне позвонили в один из съемочных дней сериала "Моя любимая Страшко". Я удивился и одновременно обрадовался. Потом был кастинг – маленькое интервью и танец, показывали что-то и надо было сориентироваться на месте. Дальше был кастинг партнерш.

Вы с Анной Карелиной сошлись сразу? Не возникало мыслей сменить партнершу?

Нет, таких мыслей не было. Был еще один вариант, но я выбрал Аню и ни на секунду не пожалел. С каждой неделей я понимаю, что она одна на миллион, больше никому так не повезло. Моя партнерша удивительная, добрая и отзывчивая девушка.

Артур Логай с партнершей по "Танцам со звездами" / Фото из инстаграма Анны Карелиной

Напомним, за считанные недели до старта прямых эфиров солистка группы KAZKA Александра Зарицкая отказалась от партнера на "Танцах со звездами". Юноша якобы не верил, что они "продержатся долго". Как выяснилось впоследствии, им был Александр Прохоров, с которым танцевала Анна Ризатдинова.

Какие постановки нравятся Вам больше – лирические или энергичные?

Мне нравится погружаться в любую историю. В контемпе была четкая линия, понятная зрителю. Это сострадательная история, когда каждый человек, глядя на номер, мог бы сказать: "О, я тоже так хочу". Канкан не был лирическим, но там была комедийная история. Я очень люблю этот наш первый шоу-номер.

Когда нет четкой истории, как, например, в джайве, – это просто танец, и не совсем удачный. Такие танцы тоже должны быть, чтобы немножко приземляться и понимать: "Да, надо еще больше работать".

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В 6 выпуске проекта Вы станцевали контемп под пение бабушки и дедушки? Как уговорили их появиться в прямом эфире в прайм-тайм?

Они очень переживали, очень нервничали. Сначала отказались, а потом я не просил, а поставил их перед фактом. Да, было большое давление, Прямой эфир. Они переживали, что мы можем вылететь, а если вылетим, то из-за них. Я говорю, чтобы они об этом не думали, потому что это лучший номер, который только мог быть в этом сезоне.

Артур Логай и Анна Карелина танцуют контемп в 6 выпуске / Фото из инстаграма девушки

Участие в "Танцах со звездами" Вы совмещали со съемками полнометражного фильма. Сколько времени посвящали репетициям?

Все свободное время, которое было, было отдано туда. Порой не спал два дня, дремал в машине, когда приезжал на репетицию на полчаса раньше, ждал, когда приедет Аня.

Прекрасно все получалось, потому что организм был включен. В стрессовом состоянии все как-то быстрее схватывалось. Сейчас съемки закончились, и я немного подрасслабился. Больше сил, дышать стало свободнее. Теперь мы с участниками на равных условиях, потому что все 8 недель я не мог работать со стопроцентной отдачей.

Вас не подкашивали не только постоянные съемки, но и серьезные травмы. Не возникало мыслей сойти с дистанции преждевременно?

Я не умею сдаваться, не хочу и не буду. Максимум, что могут сделать – вынести меня с этого паркета. Если получится, конечно (смеется). Я не привык жаловаться. Если я могу стоять, значит я смогу станцевать. Я думаю, даже если бы я не мог стоять, мы придумали бы что-то, чтобы я станцевал на руках.

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Сколько Вашего внимания доставалось жене и сыну, когда участие в "Танцах со звездами" Вы совмещали со съемками в кино?

Иногда мы не виделись по нескольку дней, потому что меня просто не было. Я ездил со съемки на репетицию, с репетиции на съемку. В моем рюкзаке была сменная одежда, гель для душа, зубная паста и зубная щетка. Душ я принимал в актерском вагончике.

Моей жене можно памятник ставить, потому что она сказала: "Я знаю, что такой период, тебе это сейчас нужно. Двигайся вперед, мы тебя любим. Мы знаем, что ты еще наверстаешь". И я знаю, что наверстаю. Закончится проект, я возьму небольшой отпуск и буду с ними.

Артур Логай с женой и сыном / Фото из инстаграма Евгении

Судя по дневникам на "Танцах со звездами", Евгения спокойно реагирует на все постановки с Анной Карелиной. Как Вам удалось выстроить отношения между девушками так, чтобы не было ревности?

Мы же знаем, что это танец, это сцена, это работа. Один номер – это как отдельный спектакль. Это искусство, творчество и в этом нет ничего, что заставило бы мою жену ревновать.

Вы подружили Евгению с Анной Карелиной, или это случилось само собой?

Аня с Женей знакомы с самого начала, как только я зашел в проект. Как по мне, логично познакомить жену с девушкой, с которой я буду проводить очень много времени. Здесь огромный процент мудрости Жени, которая все прекрасно понимает и поддерживает не только меня, но и Аню.

Артур Логай с женой и партнершей Анной Карелиной / Фото из инстаграма Евгении

Вы один из немногих участников "Танцев со звездами", который разделяет паркет и семью. Как Вам удается избегать скандалов и неприятных слухов?

Я думаю, те люди, которые выносят личную жизнь на публику, а потом на фоне этого появляются скандалы, сами того хотят – сознательно или подсознательно. Таким образом они притягивают внимание и получают дивиденды. Не знаю, какие цели они преследуют, но мне такое внимание точно не нужно. Я лучше буду зарабатывать уважение зрителей трудом, номерами и настойчивостью.

Мне дорога моя семья, я хочу, чтобы им было комфортно. Я хочу, чтобы моя партнерша чувствовала себя комфортно, чтобы ее ни в чем не обвиняли, не вешали на нее никакие ярлыки. Я стараюсь быть максимально честным с собой, со зрителем, со своими близкими.

Заметим, участник "Танцев со звездами" Константин Войтенко уверял, что его участие в проекте якобы привело к ссоре с женой Валентиной: его взяли в шоу, а она провалила кастинг танцовщиц. Только на экваторе проекта жена актера призналась, что продюсеры и ее муж – лгут. На самом деле их брак дал трещину в апреле этого года, задолго до всех кастингов.

В одном из выпусков проекта вы впервые рассказали о внебрачном сыне Германе. Он знает, что его папочка участвует в "Танцах со звездами"?

Конечно, знает. Он присылает мне видео, поддерживает меня. Он немного приболел, никак не доберется до эфира. Надеюсь, я дотяну до финала, и он точно будет в зале.

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Все без исключения зрители "Танцев со звездами" считают, что таких эффектных и рискованных поддержек, как у вас с Анной Карелиной, не было за все 8 сезонов. Кто предложил "подкупать" публику и судей именно поддержками?

Мы пробовали с первой репетиции, у меня получается. Зрители сами натолкнули нас на это своими комментариями. Одни пишут, что ждут воскресенья просто для того, чтобы посмотреть, что еще мы придумали. Такие отзывы вдохновляют работать еще больше.

Мне хочется спросить у людей, которые чем-то недовольны, с тех пор как поддержка в танце – это слабость, а не сила? С каких пор поддержка не является показателем профессионализма? Разве нет ничего сложного в том, что ты делаешь поддержку с человеком в воздухе, беря на себя ответственность?

Артур Логай с партнершей по "Танцам со звездами" / Фото из инстаграма Анны Карелиной

Что касается конкуренции на "Танцах со звездами". Вашим главным соперником называют Дмитрия Кадная. С кем на самом деле соревнуетесь Вы?

Я сейчас конкурирую только со своим спокойствием, чтобы не обращать внимание на то, с кем меня сталкивают. Мне очень хочется получать максимальное удовольствие от того, какую работу мы выполняем, от того, как люди на это реагируют, как людям это нравится.

В какой-то момент мы окунулись в чересчур соревновательную историю, а сейчас снова возвращаемся к тому, чтобы просто получать удовольствие, не думать ни о чем лишнем. Я точно знаю, что мы с Аней сделали больше, чем все вместе взятые пары, провели наибольшее количество часов в зале.

Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский и победительница Илона Гвоздева называют Вас своим фаворитом. Как вы реагируете на эту похвалу? Она Вас мотивирует или наоборот расслабляет?

Комментарии Макса каждый раз очень мотивируют. У меня такое впечатление, что мы с ним давно знакомы, и он переживает за нас, как за своих. Он дает очень дельные, четкие советы, как старший брат. Однако Макс честный судья, и когда видит, что мы где-то "налажали", ставит справедливую оценку, более низкую, чем нам хотелось бы.

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Последние недели победительница "Танцев со звездами" Ксения Мишина была Вашей коллегой по съемочной площадке. Как она расценивает ваши шансы на победу?

Она очень нас поддерживает, желает нам дойти до финала. Ксюша считает, что у нас есть огромный потенциал для этого.

В 8 выпуске "Танцев со звездами" вы вышли на паркет с Анной Карелиной и Яной Цибульской. Как Вам работалось вместе?

Я думаю, что это лучший перформанс сезона. Это было смело и достаточно провокативно. Таких в сезоне не было и вряд ли уже будут.

Яна сыграла огромную роль в этом номере, принесла огромную пользу. Я очень благодарен "Танцам" и хореографу-постановщику Константину Гордиенко за то, что мы смогли принять участие в этом номере, потому что он был опасным. Важно было не перейти черту эстетики и пошлости. Я считаю, нам это удалось.

Артур Логай с Анной Карелиной и Яной Цибульской / Фото из инстаграма проекта

Как Вы отреагировали на номинацию? Были готовы к танцу за жизнь?

Это был не танец за жизнь, а полноценный номер. Самый большой комплимент был от Ани, потому что после эфира она сказала: "Это был настоящий турнирный пасадобль".

Мне очень жаль, что мы оказались в номинации с Евгенией. У нас сложились очень хорошие, теплые отношения на проекте. Мне жаль, что именно я был тем человеком, который стал с ней в номинацию.

Напомним, сама Евгения Власова эмоционально прокомментировала вылет из"Танцев со звездами". Она не расстроилась, что не дошла до финала, потому что "очень устала от павильона, шоу-бизнеса".