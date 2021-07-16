Новый сезон легендарного проекта "Танцы со звездами" будет радовать поклонников выступлениями любимых звезд и другими неожиданностями. Организаторы шоу постепенно объявляют участников, а на этот раз стало известно имя нового судьи.

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Кто стал новым судьей "Танцев со звездами"

Оказалось, что судьей проекта стал украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing With The Star на канале ABC Максим Чмерковский.

Соответствующее видео с танцором появилось на официальной странице шоу в инстаграме. Ранее Фагот бросал вызов Максиму – и он действительно примет участие в проектах, правда, в качестве судьи.

Напомним, первой участницей "Танцев со звездами" стала Джамала. Она передала танцевальный челлендж Фаготу из ТНМК, который принял его. Следующим участником шоу могут стать:

Грег Чапкис,

Франсиско Гомес,

Александра Зарицкая,

Монатик.

Что известно о Максиме Чмерковском