В четвертом выпуске шоу "Танцы со звездами", вышедшем 26 сентября, участники делились секретами и тайнами. Известный украинский актер Артур Логай поделился признанием, о котором ранее не было известно.
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Артур Логай воспитывает внебрачного сына
Как рассказал актер, 6 лет назад он участвовал в вокальном проекте. Там мужчина познакомился с девушкой Оксаной. Пара быстро закрутила роман. У них родился первенец.
Все очень быстро развивалось, мы начали жить вместе. Мы не собирались жениться, но в какой-то момент, когда люди живут вместе, занимаются любовью, у них появляется ребенок. Мы назвали его Герман, он очень классный,
– рассказал Артур Логай.
Сейчас участник шоу "Танцы со звездами" состоит в браке и воспитывает младшего сына, которому 2,5 года. Ребята часто видятся и играют вместе.
Артур Логай с сыновьями / Фото из инстаграма Артура Логая
Артур Логай подчеркнул, что несмотря на все обстоятельства, которые складываются у взрослых, их дети всегда должны чувствовать любовь и поддержку от родителей.
В эфире Артур Логай исполнил джайв. Танец был высоко оценен судьями.
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