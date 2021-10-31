В шоу "Танцы со звездами" борьба за главный кубок становится все более напряженной, поэтому выбывают самые слабые. По мнению судей и зрителей, на этот раз ими стала пара MELOVIN та Ліза Русіна.

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В зону риска в 9 выпуске попали пары Melovina и Александры Заріцької. Они исполняли "танец за жизнь", танцуя импровизированное ча-ча-ча. Несмотря на старания двух пар, судьи предпочли Александрию Зарицкую и Юрию Мешкову, поэтому MELOVIN и Лиза Русина покинули шоу.

Я избавился здесь от страхов, избавился от социофобии. Я избавился от дрожи, когда ты понимаешь, что ты волнуешься, но сам говоришь партнерше: "Ты ах**нная!". Это не удалось "запикать", но я этому рад, ведь это шоу – о честности. Я горжусь тобой, собой и нами,

– ярко заявил MELOVIN и напоследок страстно поцеловал Лизу в губы на всю страну.

В 9 выпуске шоу пара танцевала танго под песню "Без боя" группы "Океана Эльзы".

"Танцы со звездами 2021" 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление MELOVIN и Лизы Русиной