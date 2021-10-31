Исполнитель Дмитрий Каднай заболел коронавирусом более недели назад, и если в 8 выпуске "Танцев со звездами" он пропустил танец, то для 9 выпуска он дистанционно подготовил фристайл с его партнершей Алиной Ли. Для предостережения, Дмитрий посоветовался с врачами, можно ли ему тренироваться, на что те ответили согласием, и он немедленно начал репетиции.

К слову Ольга Харлан и Дикусар заболели коронавирусом и не вышли на паркет "Танцев со звездами"

Мужчина рано вставал, на личном автомобиле отправлялся в репетиционный пустой зал и дистанционно с Алиной Ли готовился к выступлению. Они должны были исполнить номер под песню "Океана Эльзы" – "Стена", ведь 9 выпуск был посвящен "Вечеру суперхитов" известной группы. Такая композиция стала очень символичной для обоих танцоров, поэтому они выложились на полную, чтобы поразить зрителей. Каднай танцевал онлайн и его можно было увидеть на экране позади Алины, в то время как его партнерша танцевала на паркете.

Такую необычную постановку прокомментировал даже автор песни Святослав Вакарчук, который присутствовал в зале "Танцев со звездами" и признался, что такая идея – прекрасный замысел для какого-то нового клипа. Судьи тоже остались поражены выступлением и отметили, что не было ощущения отсутствия Дмитрия на паркете.

Не пропустите "Танцы со звездами" 9 выпуск: дистанционное выступление Кадная, испытание "ковидом" Ольги Харлан

"Танцы со звездами 2021" 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление KADNAY и Алины Ли