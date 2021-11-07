В 10 выпуске "Танцев со звездами" больной коронавирусом паре досталось ча-ча-ча. Новый зажигательный номер давался сложно им обоим, ведь из-за COVID-19 они очень ослаблены. Однако Ольга Харлан как олимпийская чемпионка не стала уступать место в финале, а затем тренировалась в павильоне посреди ночи.

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За считанные часы фехтовальщице и Дмитрию Дикусару удалось поставить феерический номер. Танец они сняли заранее, поэтому на паркет "Танцев" вышла их голограмма.

Влад Яма вместе с коллегами поблагодарил больных Ольгу Харлан и Дмитрия Дикусара за риск и титанические усилия. Однако главному судье "Танцев со звездами" не хватило удовольствия от пары.

"Танцы со звездами 2021" 10 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара

Добавим, прямо посреди 10 прямого эфира "Танцев со звездами" Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар получили ПЦР-тесты с результатами "не выявлено".

Напомним, накануне 9 выпуске "Танцев" Дмитрий Дикусар заболел COVID-19, поэтому Ольга Харлан готовила контемп с Дмитрием Жуком. В день прямого эфира она и сама получила положительный результат ПЦР-теста. Поэтому фехтовальщица не танцевала вживую, публика увидела ее выступление с генеральной репетиции.

Кто из участников "Танцев со звездами" болел коронавирусом