По словам артистки, оставшейся в пятерке звездных пар на "Танцах со звездами", ее экс-бойфренд не выдержал страстных танцев избранницы с ее партнером по проекту Юрием Мешковым.

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"Так случилось, что парень не выдержал разлуку танцами и не был суперстресоустойчив к Юре", – поделилась певица.

О расставании с парнем Зарицкая рассказывала еще в седьмом эфире шоу, но теперь признается, что уже была на свидании с Мешковым. Парень в свою очередь тоже чувствует симпатию к звезде, но пока не знает, у них что-нибудь сложится после проекта. Ведь в таком случае ему придется переехать в Киев и искать в столице работу, чтобы быть достойным артистки.

Александра Зарицкая испытывает симпатию к Юрию Мешкову / Фото из инстаграма танцора

Личная жизнь лидера группы KAZKA