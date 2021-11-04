По словам артистки, оставшейся в пятерке звездных пар на "Танцах со звездами", ее экс-бойфренд не выдержал страстных танцев избранницы с ее партнером по проекту Юрием Мешковым.
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"Так случилось, что парень не выдержал разлуку танцами и не был суперстресоустойчив к Юре", – поделилась певица.
О расставании с парнем Зарицкая рассказывала еще в седьмом эфире шоу, но теперь признается, что уже была на свидании с Мешковым. Парень в свою очередь тоже чувствует симпатию к звезде, но пока не знает, у них что-нибудь сложится после проекта. Ведь в таком случае ему придется переехать в Киев и искать в столице работу, чтобы быть достойным артистки.
Александра Зарицкая испытывает симпатию к Юрию Мешкову / Фото из инстаграма танцора
Личная жизнь лидера группы KAZKA
- В подростковом возрасте Александра Зарицкая влюбилась впервые, однако это чувство было неразделенным. Тогда она обучалась в Харьковском университете.
- Когда девушка переехала в Одессу, начала встречаться с парнем из Донецка. По словам артистки, его характер был очень сложным. Несмотря на все попытки Александры спасти отношения, пара разошлась.
- Уже после создания группы KAZKA Александра Зарицкую и Никиту Будаша долгое время подозревали в отношениях. В конце сентября 2019 года на странице группы появилось романтическое фото, подогревшее слухи о романтических отношениях.
- В этом году певица призналась, что закрутила роман с иностранцем. С ним она познакомилась на музыкальном фестивале. Пара вместе отправилась в путешествие в Италию, но через несколько месяцев Александра завершила отношения с бойфрендом.
- Новые отношения девушки длились недолго – около месяца, но преградой стал проект "Танцы со звездами" и работа Александры.